La desgarradora carta de Sebastián Domenech al recordar la muerte de su hermano

Sebastián Domenech y su hermano Eduardo (@domenechsebastian)

Este jueves 10 de marzo, Sebastián Domenech cumple años, pero también esta fecha es especial porque representa el primer aniversario del fallecimiento de su hermano mayor, Eduardo, de 45 años. El periodista de TN y ElTrece recordó con cariño a su querido familiar a través de una desgarradora carta que publicó en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el cronista compartió fotos emotivas de diferentes épocas de su vida. En una de las imágenes aparece su madre embarazada: “Desde que yo estaba en la panza de mi mamá y hasta el 10 de marzo del año pasado, siempre estuvo ahí al lado, acompañándonos a Darío (su otro hermano) y a mí, en todo. Y sigue ahí, aún al lado nuestro, siempre. Así lo creemos y así lo sentimos, porque en cada detalle sigue estando él”.

La carta de Sebastián Domenech al recordar la muerte de su hermano

Además, Domenech manifestó que el duelo por Eduardo tiene altibajos, ya que en determinados momentos la tristeza se apodera de su corazón. “Hay momentos de una amarga ilusión en que sentimos o creemos que en realidad está en su casa o trabajando. Nos da ganas de llamarlo o ir a verlo, pero luego nos damos cuenta de que el tiempo pasó muy rápido este año y que en realidad todavía estamos reaccionando a su anticipada partida”.

Por último, señaló: “Pero somos fuertes y unidos, y además lo recordamos con mucha alegría por todo lo que hizo y dejó como legado para su familia. Y así como fue un gran hermano mayor, también lo fue como hijo de nuestros viejos, pareja de mi cuñada y padre de mis sobrinos. Hoy también es su día y lo recordamos con mucha fuerza y amor”.

Sebastián Domenech y sus hermanos

El drama de Sebastián por sus hijos

Después de seis años llevando su lucha en silencio, el periodista decidió hacerlo público en diciembre pasado cuando contó el drama que atraviesa al no poder ver a sus hijos mayores, Carolina y Maximiliano, que son mellizos y tienen 11 años. Además desconoce su paradero. “Si pelear por mis hijos en esta causa incluye quedar con antecedentes y realizar una probation, como anticipa la jueza, bienvenida sea esa detención. Llevaré con orgullo ese antecedente y soy capaz de tatuarme el número de expediente en el pecho”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sebastián Domenech y su hermano Eduardo

La familia de Sebastián Domenech

Los emotivos recuerdos de Sebastián Domenech

Luego de haber hecho pública esta batalla, el también papá de Sol, de cuatro año, fruto de su relación actual contó en sus redes sociales que la Justicia lo intimó a pagar una multa de $20 mil pesos por cada mensaje que escriba -o hable en los medios- sobre la causa, e incluso por cada publicación que comparta al respecto.

“La ‘Justicia’ que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme”, aseguró en su cuenta de Twitter y advirtió que no cuenta con más dinero para hacerse cargo de las posibles penalidades. “Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas”, cerró el periodista.

