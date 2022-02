A sus 78 años, Chiche Gelblung viaja a Ucrania para cubrir la invasión de Rusia: “Creo que hay que estar ahí”

Chiche Gelblung contó que será corresponsal en Ucrania (Audio: "Cristina sin vueltas" - Radio Rivadavia)

La invasión de Rusia a Ucrania está en uno de los momentos más álgidos y la escalada de violencia en la región no cesa. En este contexto, solo algunos periodistas del resto del mundo son los que se animan a ir hasta allí para relatar en vivo lo que está sucediendo. Y uno de los que está próximo a concretar ese viaje es Samuel Chiche Gelblung, quien en diálogo con Cristina Pérez contó por qué tomó esa decisión.

“Me estoy yendo en este momento...Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos...Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. .Me parece que es el momento donde los periodistas tienen que estar”, comenzó explicando en una entrevista que concedió al ciclo Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia.

En ese sentido, luego de contar que ingresará al foco del conflicto por medio de la frontera con Polonia, el renombrado periodista fue consultado por la opinión de su familia al respecto. “Hace 50 años que hago esto”, señaló. Y agregó: “Tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra...”. Además, reveló cuál suele ser su estrategia como corresponsal: “Hay que ser prudente y no pasarte de la raya. Eso no quita que a cualquiera le puede pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición”.

“Normalmente, en las guerras nadie quiere demasiados testigos. Entonces hay que tener una estrategia para superar eso, sobre el terreno vas viendo. Las guerras son siempre la misma historia: todos ocultan, mienten, la que primero muere en la guerra es la verdad. Pero estoy acostumbrado”, continuó Gelblung en su relato.

Chiche Gelblung también recordó situaciones de extremo peligro que vivió durante su extensa trayectoria

Por otra parte, recordó la situación en la que más peligro sufrió. “Fue en Vietnam, pero no es en el momento en que pasa. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón, un 24 de abril, y hasta el 30 de abril no pude parar en un hotel porque estábamos pasando por Camboya, que se estaban cag... a tiros. Y cuando termina esa historia, me acuerdo que estaba en Tailandia, lloré 24 horas seguidas. Porque no había tenido tiempo ni de procesar, después te agarra el stress post-traumático. Te entra la adrenalina en el cuerpo y seguís, pero hay un momento en el que rompés en lágrimas. No podía parar”, rememoró.

Por último, dio su visión sobre cómo se encara la cobertura de un conflicto de esta magnitud en época de redes sociales. “Esta guerra, aparte de lo que tiene que ver con la visibilidad que tiene a través de las redes y todo lo que ya no podés ocultar, el tema es que desde Hitler para aquí pocas veces entró un país en otro. Es una guerra nueva. Hay intervenciones puntuales, pero esta idea de meterse en un país es una locura”. Y finalizó, sobre Putin: “Lo comparo más con Stalin que con Hitler, tiene la idea de la hegemonía soviética. Todos los que están en ese lugar son locos y ajedrecistas”.

Por otra parte, en diálogo con el conductor de Crónica HD, Tomás Méndez, aseguró: “Vamos a ver como termina esto, es un conflicto que marca un antes y un después, cambia la geografía y lo vamos a tratar de contar de la manera más objetiva posible”. Sobre la posibilidad de que le suceda algo durante su cobertura, expresó: “Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, siempre pensás que no te va a pasar nada”.

SEGUIR LEYENDO: