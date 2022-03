Por qué le decían Pepe, la “persecuta” que sufrió de Maradona y su negativa a las intenciones de Luciano Castro: 58 hechos no tan recordados de Reina Reech

Reina comenzó su carrera de la mano del zar de la revista porteña, Don Carlos Petit, quien la ayudó a elegir el pseudónimo Reech

1. Hija de la vedette Ámbar la Fox y del bailarín, mago y acróbata Alejandro Maurin, nació en Viena, Austria, mientras sus padres estaban de gira con un espectáculo de patinaje sobre hielo. Reina Reech creció entre plumas y lentejuelas.

2. Su verdadero nombre es Reina Cristina José.

3. Tiene un hermano por parte de papá llamado Sander Maurin. Fueron inscriptos con apellidos distintos porque el hombre inscribió a Reina con su apellido paterno (José), y a Sander con el materno.

4. De chiquita le decían Pepe, por lo de José, y como nació en Viena, la apodaban Salchichita de Viena o Pancito de Viena.

5. Hubo gente que le preguntó: “¿Quién te pensás que sos que te ponés ese nombre, Reina?”. “No me lo puse yo sino mi mamá... ¡y por la perrita de La dama y el vagabundo, una película de Disney! ¡Por una perra!”, fue su respuesta.

Reina Reech reconoce que de chica le faltó un “poco de mamá": "Ella era una enamorada absoluta de su trabajo”

6. Sus padres se separaron cuando ella era muy chica. Se quedó con su abuela Juana y una tía.

7. Cierta vez estaban en la peluquería de Miguel Romano, donde le harían una entrevista a Ámbar. El fotógrafo le pidió a la artista hacer una imagen con Reina, que en ese momento era chica, pero la hija se escondió. “Me daba odio, me daba celos que mi mamá fuera famosa”, contó Reech.

8. Gran profesional, si la función era a las 21 su mamá llegaba al teatro a las 18. Eso le molestaba mucho a Reina porque no podían compartir cenas, excepto los lunes.

9. Como su mamá además se acostaba tarde, no se podían ver por las mañanas: cansada, no se levantaba para acompañarla. Por eso, cuando Reina fue mamá se preocupó mucho en moderar sus horarios de trabajo para poder estar con sus hijos.

Reech asegura que de su mamá. Ámbar La Fox, heredó “el profesionalismo y la obsesión con el trabajo”

10. Hasta los 17 años quería ser maestra jardinera.

11. De adolescente vendió cacerolas. La madre de Ricardo Darín ofrecía los mismos productos y la recomendó en la empresa. También trabajó como vendedora en una tienda de ropa.

12. Desde los tres años solía ir a los espectáculos de su mamá. Como era teatro de revista la dejaban ver solo los musicales, pero cuando llegaban los sketchs “re verdes”, los acomodadores la retiraban de la sala a pesar de sus protestas porque ella quería quedarse.

Amanda Lasausse, más conocida como Ámbar La Fox, fue una de las vedettes más famosas de la Argentina

13. “Crecí en un contexto donde veía a mujeres en lolas pero que no dejaban de ser tiernas, cariñosas y nada frívolas. Por eso, soy una mujer suficientemente desprejuiciada. Esto de criarme entre bambalinas hizo que me transforme en una chica especial”. (Última hora, mayo, 1998).

14. Cuando tenía 15 años, su mamá protagonizaba en el Maipo una obra con Tita Merello, Fidel Pintos y Mariquita Gallegos. Cuando decían “Ambar a escena”, Reina corría a la platea porque sabía que a su mamá le gustaba escuchar sus aplausos.

15. En 1975 debutó como vedette al lado de Vicente Rubino y Dringue Farías, en la revista Mar del Plata de noche.

16. Rápidamente se hizo conocida en el ambiente y nunca tuvo dificultades para conseguir trabajo. En vivo y en llamas, La historia del Siete, El Champán las pone mimosas, Entretelones y Taxi II fueron algunos de los tantos éxitos teatrales en los que participó a lo largo de su extensa carrera.

17. Profesional como pocas, el día que falleció su mamá y en pleno éxito de Colores fue a grabar su programa. “Había más de 20 chicos ilusionados. Lo podría haber atrasado pero me pareció mal romper la ilusión de los chicos”.

Reina Reech tiene dos hijos: Bautista, de su unión con Pablo Lena, y Juana, de su pareja con Nicolás Repetto (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

18. En 1984 participó de la novela Amo y señor, con Arnaldo André. En una escena aparecía con una camisa mojada que insinuaba su figura. En tiempos donde recién se salía de la censura impuesta por la dictadura, ese momento causó furor.

19. En 1985, cuando salía de una clase de baile, conoció a Nicolás Repetto. En ese momento ella estaba en pareja con Raúl Taibo.

20. En el programa de Jey Mammon, Reech relató su primera salida con el conductor: “Me invita al cine y me confiesa que cuando yo le quería presentar una chica, él no quería que lo viera con nadie porque todo el tiempo que estuve con Raúl (Taibo), él sabía que yo iba a terminar con él”.

21. En 1989, un años después del nacimiento de Juana Repetto, el matrimonio se fue a vivir a Paraguay. Ambos hacían un programa de televisión y Reina era la productora. Fue entonces que se le ocurrió realizar un espectáculo infantil junto con el autor y actor Esteban Villarreal.

22. Al volver a la Argentina dos años después se convirtió en productora, vestuarista y coreógrafa de Fax, el exitoso programa conducido por Repetto. Su propuesta artística cambió la forma que se bailaba en televisión.

23. Se separó de Nicolás Repetto en 1992. Ese mismo año se incorporó como coreógrafa en Tato de América.

Destacada coreógrafa, en la imagen Reina Reech aparece junto a María Eugenia Ritó y Valeria Archimó, con quien son muy amigas (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

24. El 8 de diciembre de 1995 se casó con Pablo Lena. Fue su primer matrimonio “con papeles”. Después del civil se organizó un festejo para 80 personas en un campo de San Antonio de Areco. Hubo fútbol, partidas de cartas, charlas, cabalgatas y té con tortas. Más tarde los invitados se distribuyeron en distintas habitaciones, se cambiaron de ropa y siguió la fiesta de noche.

25. En 1993 comienza con Reina en colores, un programa infantil por la pantalla del viejo ATC.

26. Fue el mayor éxito de su carrera: vendió dos millones de discos, a sus presentaciones en el teatro asistieron más de 500 mil personas y la revista vendía 50 mil ejemplares mensuales. Luego siguió su carrera en ascenso con Colores en el mar y Requete Reina. Editó los discos Cuentos mágicos de doña Araña y Miau miau, el gato montés.

En 1995, en medio del éxito de Colores, Reina Reech instaló su primera escuela de baile en el barrio de Belgrano. Llegó a tener más de mil alumnos

27. En televisión fue parte de éxitos como Son Amores, Sos mi vida y Lalola, pero desde el 2001 se dedicó casi por completo a su trabajo como directora y productora artística, además de su escuela de danza.

28. Dirigió Fiebre de noche en el Senado con Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti y Graciela Borges. También produjo las obras Inolvidable, Irresistible, Incomparable y Deslumbrante, entre muchas otras. Ideó el reality Generación Pop y fue jurado en varias temporadas del Bailando por un sueño.

29. Disfruta enormemente el contacto con la naturaleza y meditar en silencio. Le encanta bailar y escuchar música.

30. Tuvo una perra a la que bautizó Sol y dos gatos llamados Andrea y Carlitos.

31. Le gusta mucho tomar sol, por eso adora ir a la playa.

32. Reconoce que le tiene miedo al dolor, detesta la deslealtad y no se banca la hipocresía. No le gusta trabajar con personas incompetentes ni con mala onda.

Reina Reech junto a su hija Juana y Nicolás Repetto, con quien mantiene una excelente relación (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

33. “No soy de touch and go. Tal vez estoy un poco pasada de moda, pero me gusta que me seduzcan, me hagan el novio. Hoy las mujeres avanzan a los hombres de una forma que a mí, en lo personal, no me divierte. Me siento halagada cuando el hombre me conquista. Y no están muy acostumbrados a eso últimamente. Se habituaron a que la mujer tome la iniciativa. Yo creo que todo el movimiento femenino los cohibió un poco, ese hilo tan delgado entre si es piropo o acoso. Porque a mí no hay nada que me guste más que un lindo piropo. Pero ojo, si es una guarangada, lo paro en seco”. (Gente, febrero, 2019).

34. Ama tomar mate pero en vez de azúcar le pone miel.

35. “Voy por un camino en el que me hago absolutamente responsable de todos mis actos. Me hago cargo de lo bueno y de lo malo, tengo claras las cosas de mi personalidad que quiero mejorar. Yo creo que en la vida estamos por algo, los escollos son los que te hacen aprender y empezar a limar las cosas por las que viniste a sufrir en esta vida, porque lo que te da placer o felicidad no cuesta mucho recibirlo”. (Gente, octubre, 1993).

Reina Reech, embarazada de Juana

36. “Nunca logré ser feliz con mi trabajo y mi pareja a la vez. Creo que esto es posible, pero yo no pude lograr el punto medio”. (Gente, septiembre, 1994).

37. Antes de comer solía bendecir los alimentos para que “liberen su energía negativa”.

38. Realizó un tipo de terapia especial llamada transpersonal que “a través de la meditación, ataca el conflicto hasta borrarlo”.

39. Una vez donó mil dólares para un hogar de chicos de la calle.

“Una sonrisa de mis hijos me vale mucho más que un teatro lleno o 30 puntos de rating”, asegura Reina Reech (Foto: Instagram)

40. En su cuarto tenía dos altares con la imagen de Cristo, otro con las fotos de su mamá, su papá y su abuela, y un cuarto altar con piedras energéticas.

41. En 1978 estaba filmando una película con Alberto Olmedo y Jorge Porcel cuando se cayó de un caballo y se destrozó la cara. Le tuvieron que hacer cirugía de nariz.

42. Admite que se hizo agregó lolas “porque quería tener más”.

43. Su lema en todo es “enjoy, enjoy, enjoy”, que significa disfrutar por triplicado.

44. En invierno le gusta ponerse zoquetes y camisetas grandotas tipo vestido mini.

Reina Reech estudió canto y teatro desde los 20 hasta los 40 años

45. Suele lucir su cabello al natural pero con color. No se lo suele peinar sino que se lo deja tal cual sale de la ducha. “Ocuparse demasiado por el afuera te roba tiempo sagrado”, sostiene.

46. “Lo creativo para mí tiene que ver con lo divino, crear me parece más grandioso que subir al escenario para que te aplaudan. Es un ego que quiero trascender”. (Página 12, febrero, 2013).

47. Cuando ambos eran muy jóvenes tuvo un breve romance con el ex vicepresidente Amado Boudou. “Estuve a los 17 años, fue un veranete. Lo que te puedo decir es que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano que recomiendo”, reveló en el programa Flor de equipo.

48. En el mismo programa contó qué la desenamora de un “candidato”. “Que no tenga rico aroma. Eso me da rechazo total. O llegar a la casa y que me parezca sucio. Una vez partí al toque de entrar a la casa, fui al baño y había olor a toalla húmeda tirada en el piso hace varios días, y dije: ‘Esto no es para mí’. Y me fui”.

49. La convocaron como jurado para Patinando por un sueño y decidió estudiar con una jueza de patín artístico. “Lo hice porque me gusta hacer las cosas con seriedad y también para homenajear al patinaje”. Es que sus padres se conocieron practicando ese deporte en 1945 en el Club Gimnasia y Esgrima.

Reina Reech le regaló a Susana Giménez el libro dela Kabbalah y a Moria Casán le colocó el hilo rojo contra la envidia (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

50. Defensora de los derechos de los animales, cortó su tapado de piel en el programa de Nacha Guevara. Reemplazó todos sus tapados por otros de pieles sintéticas.

51. Atesora un traje de Tato Bores y una corbata de Minguito.

52. En su programa, Jey Mammon le preguntó: “¿Hiciste la chanchada en bambalinas alguna vez?”. Reina fue contundente: “¡Sí! Por todos lados”, respondió divertida. Y ejemplificó: “En el camarín, los baños... en el escenario no: es un poquito más complicado porque siempre hay gente”.

53. En el mismo ciclo reveló que rechazó la propuesta íntima que le hizo Luciano Castro. El conductor le preguntó “¿Te irías de campamento con Luciano Castro?”. Ella no dudó y levantó la paleta del “No”. “¿Por qué?”, indagó Mammon. Y Reina disparó: “Por que ya le dije que no en Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento?”.

Cuando a Reina Reech solo la llamaban para papeles sexys su papá solía decirle: “¿Cómo no se avivan que además de lomo tenés talento?”

54. También rechazó a Diego Maradona. En el programa Santo Sábado contó: “Tuve una ‘persecuta’ un día saliendo de un boliche, me siguió en auto hasta mi casa. No era mi estilo, así que entré rauda”. “No me gustaba”, explicó. Y cuando Malena Guinzburg le preguntó si después se había arrepentido, respondió: “No me arrepiento si es por el tema sexual. A mí las personas me tienen que gustar en su totalidad, no pasa solo por ahí”.

55. A la noche, cuando llega a la cama practica yoga nidra, que es una meditación pasiva, no en movimiento. “Tengo que estar acostada, boca arriba y con las manos para arriba. Y es una meditación de sueño consciente, que relaja cada parte de mi cuerpo, me da mucha paz y me hace dormir como un baby. Yo lo recomiendo”.

56. Invitada a Debo Decir, no dudó en responder cuando Luis Novaresio le preguntó cómo había hecho para sobrellevar el mito urbano que asegura que el padre de su hija Juana es Ricardo Darín. “No fue fácil. Me creo tan íntegra que jamás podría mentir sobre una cosa así. Sobre todo, a ella misma”, comenzó diciendo Reina en relación a su hija mayor.

57. Y explicó el pedido que les había hecho a Nico Repetto y a Juana. “En su momento les rogaba: ‘¡Haganse un ADN!’. Yo no tenía dudas. Pero se lo propuse a ambos. Y ninguno quiso, porque ellos tampoco tenían dudas”. ¿Si esa versión había resentido su relación con Darín, con quien ella había tenido un romance 13 años antes de dar a luz a su hija? “¡No! ¡Él se toma todo en joda!”, señaló la artista.

58. “Mis secretos tienen que ver con mantenerme siempre activa. Me encanta poner mi energía en algo que tiene que ver con las manos, como arreglar el jardín, por ejemplo. Poner toda la energía en un blanco y hacer todo tipo de cosas que sean recreativas y que me pongan en movimiento me hace bien”. (Infobae).

"Hacer cosas que no disfrutás te amarga. Yo trato de hacer todo lo que me da placer y alegría", dice Reina Reech

