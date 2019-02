–Jaja, ¡súper open! Si sucede genial. Pero no estoy atrás de eso. Porque tampoco soy de touch and go. Tal vez estoy un poco pasada de moda, pero me gusta que me seduzcan, me hagan el novio. Hoy las mujeres avanzan a los hombres de una forma que a mi, en lo personal, no me divierte. Me siento halagada cuando el hombre me conquista. Y no están muy acostumbrados a eso últimamente. Se habituaron a que la mujer tome la iniciativa. Yo creo que todo el movimiento femenino los cohibió un poco, ese hilo tan delgado entre si es piropo o acoso. Porque a mi no hay nada que me guste más que un lindo piropo. Pero ojo, si es una guarangada, lo paro en seco.