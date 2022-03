Juana Repetto recibió fuertes críticas por cómo envió a su hijo al primer día de clases y la actriz redobló la apuesta

El posteo de Juana Repetto por el último primer día de jardín de su hijo mayor

“Arrancamos preescolar”, escribió Juana Repetto el miércoles en su cuenta de Instagram junto con una foto que se tomó en la puerta de su casa con su bebé Belisario en brazos y, parado a su lado, Toribio, quien el miércoles comenzó el último día de jardín. La actriz, además, compartió un emotivo posteo en el que expresó sus sensaciones por el crecimiento de su hijo mayor, quien el año que viene comienza primer grado.

“Con estas caras de dormidos arrancamos preescolar. Y este día merece quedar para el recuerdo. Último primer día de jardín. Su próximo primer día de clases será en primaria y yo estoy bastante emocionada, para variar. Le pregunté si prefería que fuéramos los dos solos o que nos acompañe Beli y pidió ir con el hermano. Así que allí fuimos. Arrancando nueva rutina en la cual por primera vez amanecen con despertador. Nos sacamos el pijamita tempranito, desayuno y al cole”, relató sobre la nueva rutina que comenzó a implementar en su casa a partir de los horarios de la institución a la que asiste Toribio.

Luego, contó que “todo fluyó súper”: “El gordo estaba ansioso y con ganas de ver a sus amigos, de ir ‘a la sala de arriba’, la de ‘los más grandes del jardín’. Fue re lindo verlo reencontrarse con sus amigos, verlo subir esas escaleras que tanto ansiaba subir a la sala de arriba”. Y publicó una foto en la que se la ve con lágrimas en los ojos tomada ya en el auto, visiblemente emocionada.

“Amo mucho esta familia, a mis hijos, verlos creces saludablemente, con todas sus dificultades y miles de cosas hermosas, pero qué nostalgia mi bebito rechoncho que ahora es alto, flaco, va a preescolar con mochila de Star Wars y ni me saluda. Te amo, bebé grande. Te deseo un súper año de aprendizaje y, sobre todo, mucha diversión y alegría. Feliz comienzo, amor mío”, concluyó la actriz en el posteo que cosechó más de 50 mil likes.

Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, en su primer día de clases

Y entre los cientos de comentarios cargados con buena onda y energía para el primer día de su hijo en preescolar, se destacaron los de quienes criticaron a Repetto porque Toribio tenía sucias sus zapatillas. Algunos repararon en ese detalle y no quisieron dejarlo pasar. Y ella, tampoco. Por caso, ya desde su casa, grabó un video en el que hizo referencia a los mensajes que recibió al respecto.

“No me percaté de lavarle las zapatillas. Las agarré, estaban así y dije ‘bueno, ya está'. Me chupa un huevo, no me importa”, dijo y al mismo tiempo enfocó el celular hacia abajo para que se viera que que el calzado que ella llevaba puesto tenía algunas marcas.

Y para redoblar la apuesta de quienes la criticaron, contó que fue “especialmente” a buscar las medias que había llevado su hijo al colegio y las mostró a cámara. “Las llegan a ver y se mueren...”, advirtió y mostró que tenían un agujero. De inmediato, reprodujo la conversación que tuvo con su hijo, a quien le ofreció que fuera con un par de otro color. “Toro, mirá cómo están las medias. ¿Querés ponerte, por hoy, unas de otro color?”. “No, mami, no importa. No se ven, no me voy a sacar las zapatillas”.

Juana Repetto mostró las medias con las que su hijo fue al jardín

Y este jueves, la actriz grabó un video en sus redes sociales mientras iban caminando al segundo día de clases. “Mirá...”, dijo a cámara y mostró que las zapatillas blancas de su hijo no tenían ni una mancha. “¿Qué?”, preguntó el niño que quedó al margen de la polémica y las críticas que recibió su madre en las redes sociales. “Limpié las zapatillas, ¿no te diste cuenta?”, le respondió la actriz y agregó que lo había hecho con las toallitas húmedas que utiliza para higienizar a su bebé Belisario.

Además, le hizo una pregunta a su hijo para que escucharan todos aquellos que la habían criticado el día anterior. “¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?”. “No sufrí nada”, respondió Toribio. “¡Ay! Obvio. Te amo”, agregó Juana Repetto buscando que sus seguidores vean que a él no le había afectado.

Tras las críticas, Juana Repetto mostró que limpió las zapatillas de su hijo para ir al jardín este jueves

