Jorge Rial anunció su separación de Romina Pereiro: “A veces el amor profundo no alcanza”

Jorge Rial anunció su separación

Después de varios días de múltiples versiones en distintos medios, finalmente este jueves Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro. Lo hizo en Argenzuela, su programa de Radio 10.

“Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, comenzó diciendo.

Y agregó: “La peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”.

En este sentido, contó cómo se encuentra anímicamente. “Es doloroso, la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tenés ganas de venir a laburar, no es fácil. Hago un programa al aire y tenés otra realidad paralela que está pasando en este momento en otro lado. En su laburo, aparecen cronistas y todo, y la verdad lo único que les pido es esto: acá el tipo público soy yo. Si quieren saber algo, vengan acá, con el que se tienen que meter es conmigo”.

Por otra parte, se refirió a los rumores que indicaban que ya estaría en pareja con otra persona. “No hay terceras, no busquen a nadie, les pido por favor. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas, es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien”. Pero aclaró: “Extraño a mi familia, mi casa. Pero quiero decir esto para que ya no especulen más”.

Noticia en desarrollo.

SEGUIR LEYENDO: