Raíces latinas, un cumpleaños de 15 soñado y colaboraciones con sus ídolos: 25 hitos de Camila Cabello

El 3 de marzo de 1997, en Cojímar, una pequeña población situada a pocos kilómetros de La Habana, Cuba, nació Karla Camila Cabello Estrabao, más conocida como Camila Cabello. Hoy cumple 25 años y lleva varios brillando en el firmamento de la música pop. Pero, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál fue el punto de quiebre en su carrera como cantante? ¿Cuándo se publicará su próxima canción? A continuación, respuestas para todas esas preguntas y otras curiosidades que signaron la vida y la carrera de esta cantante influida por el pop, el reggaetón y el r&b.

- Camila nació en Cuba y es hija de una mexicana -Sinuhé Estrabao- y de un cubano -Alejandro Cabello-. Además, tiene una hermana llamada Sofía Isabella, que nació en Miami. “Soy una persona celosa con mi vida privada”, dijo en reiteradas oportunidades al negarse a hablar en profundidad sobre su familia.

- A sus cinco años, los Cabello Estrabao ya habían vivido en La Habana y en la Ciudad de México. Cuando Camila tuvo 7, emigró junto a su madre a los Estados Unidos; un año y medio más tarde, llegó su padre. “Mi madre llegó conmigo a Estados Unidos con la ropa que llevaba puesta y nada más. Nos mudamos a Pinecrest, en Miami, y consiguió meterme en una de las mejores escuelas públicas”, contó la propia Camila, quien obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2008.

- Cabello aprendió a hablar inglés viendo programas de televisión. Sin embargo, nunca dejó a un lado su lengua materna y paterna: “El español es una parte grandísima de quién soy, forma parte de mí y de mi música”, le dijo a Vogue.

- Cuando estaba por cumplir 15 años, su madre le preguntó qué quería para la fiesta. Y Camila respondió que quería que la llevaran a participar de un casting de The X Factor, reality show del que surgieron muchos artistas pop. Su mamá le cumplió el deseo y participó en la edición 2012, pero no ganó. Poco después, volvió a ser convocada y así terminó siendo parte del grupo femenino Fifth Harmony, por obra y gracia del histórico descubridor pop Simon Cowell.

- Su audición en The X Factor no fue transmitida. Es que Camila interpretó “Respect”, clásico de Aretha Franklin, y el programa no tenía los derechos de la canción. Sin embargo, fue aprobada por el jurado e ingresó al concurso: su primer desafío formal lo dio al cantar “Back to Black”, de Amy Winehouse, con el que superó la primera ronda.

- Para cumplir su sueño de convertirse en cantante y dedicarle todo a su carrera, Camila abandonó la escuela en noveno grado, a instancias de su madre. Sin embargo, Sinuhé Estrabao le hizo prometer a su hija que terminaría la escuela secundaria a distancia. Así, Cabello estudió en su hogar y obtuvo su diploma.

- Camila formó Fifth Harmony junto a Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane. Allí estuvo entre 2013 y 2016, tiempo en el que giraron por buena parte del mundo, grabaron dos discos y hasta tuvieron una serie propia. Hasta que el 18 de diciembre de 2016 Camila anunció su salida del grupo. “En muchas ocasiones la gente trató de sexualizarnos para llamar más la atención. Tristemente, el sexo es algo que sigue vendiendo. En ocasiones hubo cosas con las que no me sentía cómoda”, confesó tiempo después. “Aún me sentía una niña cuando tuve que empezar a cantar canciones con alto contenido sexual y bailar coreografías subidas de tono”, dijo.

- Su primer movimiento como solista, incluso dentro de FH, fue un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes que se llamó “I Know What You Did Last Summer”. Ese fue su primer encuentro con quien luego sería su pareja.

- El 10 de marzo de 2017 se lanzó la versión en español del tema “Hey Ma”, una colaboración con Pitbull y J Balvin, que fue incluida en la banda sonora de la película The Fate of the Furious. A fines de ese mismo año, Camila también sería parte de la música de otra película: aportó “Crown” -junto al dúo Grey- para musicalizar Bright, film original de Netflix.

- El 3 de agosto 2017, y con solo veinte años, tuvo su primer hit mundial, luego del lanzamiento de “Havana”, una oda a sus raíces latinas que grabó junto al rapero Young Thug. La canción se volvió tan popular que incluso Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos, la incluyó en su lista de canciones favoritas. Meses después, se lanzó un remix en el que participa Daddy Yankee, uno de los ídolos de Cabello. Sin embargo, estuvo a punto de no ser parte del disco, si no fuera por el ímpetu de Camila: “Mi equipo no quería esta canción, nadie quería que fuera el single. Decían que era demasiado relajada, demasiado lenta, que las radios jamás la pondrían en rotación. El éxito del single me enseñó una valiosa lección: que hay que darle a lo que creemos que va a funcionar, simplemente hay que ir con lo que te parezca más personal”, le contó a la revista Rolling Stone.

- Camila también es un ícono de la moda. Guess la convocó para protagonizar la campaña de sus clásicos jeans. “Crecí amando la estética de Guess y ni en mis sueños imaginé que tendría la suerte de acabar siendo parte”, dijo Cabello.

- En noviembre del mismo año, fue parte del homenaje organizado que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le realizó a Alejandro Sanz, quien fue galardonado como Personalidad del Año. Camila interpretó el tema “Quisiera ser” junto a Juanes. Con Sanz, además, grabó la canción “Mi persona favorita”, editada en El Disco, obra que el español editó en 2019.

- El 12 de enero de 2018, Cabello sacó a la venta su álbum debut Camila, el cual debutó en el número 1 en Canadá y en el Billboard 200 en Estados Unidos. ”Decidí llamarlo por mi nombre, porque aquí es donde terminó este capítulo de mi vida: comenzó con la historia de otra persona, terminó cuando volví a encontrarme a mí misma”, explicó en su Instagram.

- Fue telonera de Bruno Mars en la gira 24K Magic World Tour, durante el tramo realizado en Estados Unidos. También le abrió shows a Taylor Swift en el Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour. “Nos hicimos amigas. Siento que somos realmente similares como personas. Somos muy emocionales y nos gustan mucho las mismas cosas. Incluso cosas pequeñas como la poesía o el mismo tipo de películas o cosas muy femeninas“, contó Camila sobre su relación con Taylor.

- En junio de 2019, lanzó “Señorita”, su segunda colaboración con Shawn Mendes. El tema debutó en el número 2 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Pero el mayor éxito de la canción es que, tras su lanzamiento, los cantantes confirmaron que estaban en pareja. “Realmente me acerqué mucho a él, más que como un amigo. Creo que él también, pero éramos muy jóvenes y él estaba experimentando muchas presiones en su carrera. Creo que no sabíamos qué hacer con esos sentimientos. Fue esta cosa incómoda donde ambos nos gustábamos, pero no estábamos juntos”, contó Camila sobre la previa al noviazgo.

- En septiembre de 2019, Camila anunció que su segundo disco se llamaría Romance. Y pocos días después, lanzó sus primeras dos canciones, “Shameless” y “Liar”. En octubre, y en el marco de su participación en Saturday Night Live, estrenó “Easy” y “Cry for Me”. El disco, finalmente, se editó en diciembre. “La inspiración detrás del álbum es realmente estar enamorada. Son todas las historias de mi vida durante el último par de años y el caos que sobreviene cuando te enamoras”, contó al lanzarlo.

- The Romance Tour, gira con la que Camila iba a presentar su nuevo trabajo, tenía un comienzo programado para mayo de 2020 en la ciudad de Oslo, capital de Noruega. E iba a finalizar cuatro meses más tarde en Miami. Pero la pandemia tuvo otros planes para ella (y el resto del mundo). Pese a que en primera instancia Cabello prometió reprogramarlo, tiempo después el tour fue cancelado definitivamente.

- A mediados de 2020 y en plena pandemia, Camila confesó padecer trastorno obsesivo compulsivo (TOC) como consecuencia de una fuerte ansiedad. “Mi madre y yo estábamos en una habitación de hotel leyendo multitud de libros sobre TOC porque estaba desesperada por encontrar alivio. Yo estaba experimentando lo que sentía como una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía dolorosamente difícil la vida cotidiana”, contó en entrevista con Wall Street Journal Magazine.

- En sus redes sociales, Camila alza la voz en pos de “los cuerpos de mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa”. “Es algo que hago para proteger a las muchachas como mi hermanita, como mis seguidoras, que están viviendo en un mundo en el que la belleza femenina está basada en algo irreal. Ya no se puede decir que es porque ven modelos luciendo perfectas en revistas. Ahora todo el mundo parece perfecto en sus redes sociales y eso es falso”, le dijo a la Agencia EFE.

- Inspirada por el tiempo familiar que pasó durante la pandemia, en julio de 2021 Camila lanzó “Don’t Go Yet”, con el que adelantó su tercer disco en estudio, que se va a llamar Familia. “Quiero que sea ese tipo de asunto familiar, porque me haría feliz. Haría mi vida mejor y eso es lo que quiero, así que eso es lo que intento manifestar con este disco”, contó acerca del trabajo que aun no tiene fecha de publicación.

- Por aquellos días, Camila también se hizo eco de las protestas en Cuba contra el gobierno y los “62 años de un régimen comunista y una dictadura”. Además de compartir videos de las revueltas, en distintas entrevistas expresó: “Hay que explicar lo que de verdad pasa en Cuba, no la versión romántica que se cree la gente. El sufrimiento del pueblo cubano, la valentía de los manifestantes merece que nos aboquemos a ayudarlos”.

- En noviembre de 2021, Camila y Shawn Mendes anunciaron la separación en sus redes sociales. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, dijeron en un mensaje que firmaron juntos.

- Camila debutó como actriz al protagonizar Cinderella, adaptación moderna del clásico cuento de hadas. “Cenicienta no pide a un príncipe. Él es parte de la historia, pero no es el eje central. Yo me escojo a mí misma. Ella inspira al príncipe a ser mejor persona”, describió Cabello en la conferencia de prensa tras el lanzamiento del film y para resaltar su carácter acorde a la época. “Antes las mujeres debíamos ser sumisas, calladitas. En esta versión eso cambió. Ella es leal consigo misma”, agregó.

- Con motivo de la Navidad y en el marco del programa Christmas in The City, organizado por Michael Bublé, Camila le rindió tributo a sus raíces mexicanas con una interpretación en español del tema “I’ll be home for Christmas”, acompañada por mariachis. “Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña. Luis Miguel lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de mariachi. Mucho amor a México y por la música bella de mi país”, contó Cabello en Twitter.

- Su última canción hasta el momento es “Oh na na”, firmada junto a Myke Towers y producida por Tainy. Pero mañana, un día después de su cumpleaños, saldrá a la luz “Bam Bam”, la esperada colaboración junto a Ed Sheeran y tercer adelanto de su disco Familia.

