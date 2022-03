La reacción de la ex suegra de Paulo Londra ante el polémico mensaje que el músico escribió sobre el dinero

Paulo Londra

“Es simple: más dinero, más problemas. Y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”, escribió Paulo Londra en su cuenta de Twitter. El mensaje que el músico escribió en la red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores no pasó desapercibido. Y si bien él no hizo mención a nadie en particular, ni aseguró a qué se refería, las especulaciones no tardaron en llegar.

Es que el artista transita diferentes situaciones laborales y personales: por un lado, está muy cerca de que se concrete su regreso a la música luego de los conflictos legales con el sello discográfico Big Ligas; y por el otro, recientemente nació su segunda hija, en medio de una escandalosa separación de su ex pareja Rocío Moreno. Los padres de Isabella y Francisca se distanciaron hace algunos meses. En enero pasado, la ex de Londra rompió el silencio con Teleshow y contó los motivos que los llevaron a tomar esa decisión: dijo que desde hacía mucho estaban en crisis, que él comenzó a salir de noche con amigos y no regresaba a dormir a su casa y que el segundo embarazo prácticamente lo transitó sola, mientras cuidaba a su hija mayor.

En tanto, el día del nacimiento de Francisca -el 21 de febrero- Marina, la ex suegra del músico, aseguró que fue ella quien acompañó a su hija al parto. “Hay varias situaciones que son recurrentes en esto de que por ahí no siempre el diálogo es sano y si, no siempre termina bien. En el estado de ella sobre todo, en el que se encontraba y en el que se encuentra aún hoy todavía, no es para menos que se angustie”, aseguró. Y sobre la situación de su hija y su ahora ex yerno, consideró: “Tendrán que pasarlo, ponerse de acuerdo, aprender a que hay unas niñas en el medio y tendrán que sobrellevar esto y buscar un equilibrio en el diálogo”.

En tanto, contó detalles del momento en que el intérprete conoció a su segunda hija. “Paulo vino porque Rocío le avisó la fecha de la cesárea, el horario. Hubo un diálogo permanente durante el día, primero él con Rocío y después conmigo. Él viene antes de que se produzca la cesárea, se instala en la habitación y una vez que la bebé ya estaba en la parte de neo, él se queda a verla”. Y reveló que ella le tomó la foto que luego el músico posteó en sus redes sociales.

Justamente fue Marina quien en las últimas horas se expresó luego del sugerente mensaje de su ex yerno en las redes sociales. En una primera instancia, lo hizo para aclarar que no consideraba que el músico estuviera haciendo referencia a ella. “No creo que lo haya dicho por mí. Sabe cómo es mi vida y si hay algo que no me sobra es tiempo. Y lo que menos quiero es más problemas”, aseguró la madre de Rocío Moreno.

“Así que desconozco a quién se refiere. Sí coincido en parte con lo que dice”, continuó su ex suegra y resaltó: “Qué bueno que esté bien económicamente. Eso da tranquilidad al bienestar de sus hijas y lo celebro. Nada mejor que los hijos estén bien”.

Por su parte, y aunque sin ella tampoco aclaró si se refería al músico, aseveró: “Creo que cualquier persona que siga mal asesorada y no tome las riendas de sus asuntos y asuma las consecuencias de sus acciones, va a seguir teniendo más problemas de diferentes índoles”.

