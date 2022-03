Dani La Chepi reaccionó ante las críticas por la educación de su hija: “Qué confundidos estamos”

Dani La Chepi le contesta a quienes la critican por mandar a su hija a la escuela pública

Se termina febrero, comienza marzo con ello llegan los primeros días del ciclo lectivo. Un momento muy especial en el que el orgullo y la emoción no conocen límites ni edades. Niños y niñas de las salas más pequeñas del jardín de infantes hasta los adolescentes que transitan los últimos días del secundario posan junto a sus padres, madres y compañeros para guardar el recuerdo. Y de allí, la foto va directo a las redes sociales, suerte de álbum familiar de estos tiempos, donde se abre un juego que puede abrir los frentes más diversos.

Porque se sabe que las redes puede haber demostraciones de afecto como también un sitio en el cual opinar y juzgar se vuelve sencillo, sobre todo bajo el escudo del anonimato. Y la que vivió una situación de esta índole fue Dani La Chepi, que celebró el comienzo de tercer grado de su hija Isabella, su gran compinche en el mundo de Instagram. Y con su experiencia en el universo virtual, además de su reconocida frontalidad, la actriz no se quedó callada y decidió exponer algunos comentarios, aunque evitó dar nombres.

Daniela compartió una imagen retro de su hija para poner en contexto su siguiente exposición: “Siempre fue a jardines y ahora colegios del estado”, escribió sobre una instantánea de la niña, en sus primeros años de escolaridad. Vestida con un guardapolvo verde y blanco y una cinta con los colores patrios que le cruzaba el pecho, la postal cerraba con un fragmento del Himno Nacional Argentino para poner en situación de acto escolar.

La imagen retro que mostró Dani La Chepi

A continuación, la conductora de El gran juego de la oca se grabó unas reflexiones en modo selfie sobre las repercusiones que había tenido su foto con Isa y su guardapolvo blanco. Daniela se mostró sorprendida tanto por las felicitaciones como por las críticas que recibió de sus más de 3.7 millones de usuarios. Primero se refirió a los aplausos que recibió al viralizarse la foto, algo que le resultó extraño y comparó con el vínculo con su actual pareja: “Como cuando me puse de novia con Javier: ‘La Chepi sale con un muchacho que conduce un camión’. Eso es raro”, apuntó, y sumó una reflexión escrita: “Qué confundidos estamos”.

A continuación, pegó un mensaje crítico de los tantos que recibió y que usó como muestra de la gran cantidad de comentarios que recibió, no solo de seguidores anónimos y desconocidos, sino también de familiares y amigos. “¿Por qué no la mandás a un privado? ¿Cero educación querés que tenga tu hija, no?’”, decía la captura que eligió La Chepi para resumir la andanada de críticas.

La alegría de madre e hija en el comienzo de clases (Instagram)

Lo primero que hizo la ex Masterchef Celebrity fue aclarar que los mensajes de esta índole no solo le pertenecían a los seguidores anónimos. “Gente muy allegada me dice, ‘te parece, por qué no mandarla a un colegio mejor, para que tenga una mejor educación’”, contó. Abajó, Y luego, relató su experiencia para validar sus palabras. “A mí me cagaron a palos personas con títulos universitarios que fueron a los mejores colegios... no aprendemos más”, concluyó en un tono muy firme, lejos de su faceta histriónica. Y redobló la apuesta mencionando su propia historia.

“Yo siempre fui a colegios privados. Mi viejo insistía, y se rompía el ojete, pobre hombre para mandarnos a colegios baratos, pero privados”, reveló la actriz. “Sumo con los dedos”, graficó, para dejar en claro que la educación no necesariamente está ligada a si un colegio es pago o no. Y para ratificarlo, dejó su postura por escrito: “La educación empieza por casa. Y yo elijo la educación pública”.

SEGUIR LEYENDO: