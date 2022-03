Santiago Maratea recordó una polémica entrevista de Pappo y llamó a la reflexión sobre “la cultura de la violación”

El influencer hizo un llamado a la reflexión y publicó el fragmento de la charla del músico con una periodista

En la tarde del lunes, y en pleno Palermo, ocurrió el aberrante hecho que conmocionó a todo el país: gracias a la denuncia de una vecina, se alertó a las autoridades sobre una violación grupal a una joven de 20 años, por la que se encuentran detenidos seis sospechosos. Tras darse a conocer en los medios muchas famosas alzaron la voz para exigir Justicia a través de fuertes posteos en las redes sociales. En las últimas horas se sumó Santiago Maratea con una reflexión sobre “la cultura de la violación” que compartió en sus historias de Instagram, en la que incluyó un polémico video de una entrevista de Norberto Pappo Napolitano.

El influencer que en los últimos meses cosechó elogios por las colectas millonarias que realizó a través de sus redes para distintas causas solidarias publicó una crítica social donde expuso sus pensamientos. “No alcanza solo con que los hombres escrachemos violadores. Tenemos que reflexionar y mirar para adentro. Cada vez que aparece un violador, los hombres los escachamos pero nadie nunca reflexiona y mira para adentro”, dijo en el comienzo del clip que grabó en formato selfie.

“Somos hombres, el género protagonista de estas situaciones, como para que cada violador que aparezca, que aparecen 10 por día, los pongamos a todos como casos aparte, como que no tienen que ver con nosotros”, reclamó. Y continuó: “Nos indignamos pero aparecen todos los días y son hombres. ¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes? Los hombres estamos dentro de una cultura heterosexual que adentro de esa cultura se esconde la cultura de la violación y nunca lo hablamos”.

El influencer publicó un extenso análisis sobre "la cultura de la violación" en su cuenta de Instagram

“Siempre pensamos que son casos aparte, que no tienen que ver con nosotros, y sí tienen que ver con nosotros”, recalcó, y luego insistió en la importancia de reflexionar sobre la responsabilidad social de cada ser humano. “Todos somos cómplices de la violaciones que suceden sosteniendo y alabando la idea de una heterosexualidad que sabemos que esconde la cultura de la violación. Callamos como callan los cobardes”, sentenció.

”No cambiamos un carajo los hombres. Seguimos teniendo la misma idea de la heterosexualidad incontrolable y abusadora. Solo aprendimos a cambiar nuestro discurso”, sostuvo indiginado. Antes de resumir su teoría en una frase aclaró que aunque está consciente de que su posteo generará debate, explicó que su objetivo principal es que cada quien haga una introspección sobre el tema. “El no control del deseo es parte de la definición implícita de la heterosexualidad”, comentó en otra historia.

Luego de su extenso análisis apeló a un ejemplo audiovisual y lo tituló: “El día que una periodista humilló a Pappo en vivo”. Se trata de una entrevista que brindó el músico en diálogo con Alicia Barrios a mediados de los ‘80 en la pantalla de Canal 7. La tensa conversación comienza con una pregunta de la entrevistadora: “¿Alguna vez violaste a una mujer?”, y la respuesta del artista fue: “Semiviolación”.

El momento en que detienen a los seis jóvenes acusados de cometer el ataque sexual, en el barrio porteño de Palermo

Aquella expresión que hoy genera repudio en aquel momento fue celebrada con carcajadas detrás de cámara. Luego de un breve silencio, Alicia relató lo ocurrido: “Hace cinco años yo era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, y bajé al subsuelo del Luna Park, y Pappo se me vino encima. ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver”.

Entonces, el músico apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Hoy saldrías corriendo?”. Sorprendida, la periodista le respondió: “¿Todavía tenés ganas después de esa experiencia?”. Y Pappo contestó: “Vos sabés cómo es esto, así son las cosas. Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos”. Barrios finalmente cierra el tema con otra frase más que sugerente: “Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar”.

SEGUIR LEYENDO: