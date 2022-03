Cinthia Fernández relató el abuso que sufrió en la vía pública y pidió más penas para los violadores

Cinthia Fernández reveló que sufrió un abuso a plena luz del día (Momento D - El Trece)

El ataque sexual en grupo contra una joven en Palermo continúa generando indignación y mientras avanza la investigación, se sigue debatiendo sobre el tema en los programas de televisión y en las redes sociales. El hecho ocurrió en la tarde del lunes, a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas del barrio. Una vecina alertó a la policía, y cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con seis sospechosos, cuatro en el interior de un automóvil y dos afuera que hacían “de campana”. En el interior del coche, los agentes también encontraron a una mujer de 20 años, quien estaba semi inconsciente.

El aberrante hecho generó indignación y muchas famosas se volcaron a las redes para expresar toda su bronca. Entre ellas, Calu Rivero, Paula Chaves, Lali Espósito y Jimena Barón fueron algunas de las mujeres que alzaron sus voces por un reclamo de Justicia con perspectiva de género. Otras, hicieron visible su experiencia en situaciones de abuso sexual, para generar conciencia y para ejemplificar el poco peso de la ley en este tipo de delitos.

En Momento D, Cinthia Fernández reveló un hecho que vivió años atrás y que involucró a otras famosas. El tema surgió cuando debatían otra noticia vinculada a los delitos sexuales, el de un hombre que fue denunciado por abusar de una niña de 13 años en Lomas de Zamora. Con un móvil en el lugar de los hechos, Rulo Schijman dialogaba con la tía de la víctima mientras en el piso brotaba la indignación por lo que mostraban las imágenes del abusador.

Cinthia Fernández manifestó su indignación por los casos de abuso sexual en Palermo y Lomas de Zamora (Captura El Trece)

“¿Saben lo que pasa? El delito de abuso sexual simple va de seis meses a cuatro años. Cuatro años es un delito con condena efectiva. Pero los jueces te dan tres años y afuera”, señaló Gastón Marote, el periodista especializado en policiales, lo que motivó la furia de Cinthia, que relató una historia en primera persona en el programa que conduce Fabián Doman en El Trece.

“A mí me pasó en la puerta de un canal, un enfermo que siempre iba a los autos de la gente que trabajaba en los canales. A mí un tipo se me tiró encima, lo denuncié, perdón, eyaculó, lo agarraron, yo hice la denuncia, y él se declaró insano. ¿Sabés qué? A los dos meses estaba afuera”, manifestó la panelista y aseguró que había pruebas y que había otras víctimas del abusador. “Hay cinco videos, que se lo hizo a cinco personas: a Amalia Granata, a Ángela Torres… ¡el tipo suelto!”, señaló Cinthia que no quiso saber nada con la supuesta inimputabilidad de los agresores: “Son enfermos igual”, sentenció.

En ese momento, el periodista puso el foco en la penalización de los casos de abuso: “En vez de culpar a la sociedad, agarremos a los diputados y los senadores, que agarren el Código Penal, y que empiecen a aumentar las penas por estos delitos, que son los más aberrantes”, argumentó. “¡No les pasa nada, los sueltan como si nada! ¡Son una vergüenza las penas!”, se indignó Cinthia. “Que los toqueteen a ellos en la celda, a ver si les va a gustar”, cerró la ex angelita, que en sus redes sociales había pedido pena de muerte para los agresores. ¡Dejemos de mantener violadores! ¡Paredón o sillita! Nos sale más baratos”, escribió en su Twitter y lo acompañó con los hashtags: “Los violadores no se recuperan”; “Pena de muerte ya” y “Un problema menos”.

Viviana Canosa relató un intento de violación que sufrió a los 20 años

Quien también dio cuenta de un episodio de abuso fue Viviana Canosa, a través de un desgarrador testimonio en su programa Viviana con vos: “A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y quien era mi novio en ese momento”, comenzó relatando en su programa de A 24, y detalló cómo había ocurrido el hecho:

“Yo laburaba en un lugar, en la radio, diseñaba...me comía el mundo, canchera, medio punk... laburadora siempre, nunca nada raro. Pero pensás que nunca te va a pasar nada. Y un día volviendo a mi casa, me esperaban mi novio y mis padres para cenar, estaba llegando y un tipo, con una navaja en la boca estómago y otra acá -en el cuello-.... me agarra y me deja absolutamente en blanco”. En ese momento, la conductora se detuvo y se solidarizó con la víctima del reciente hecho. “Por eso, abrazo fuerte a la familia y a esta chica. Porque a mí por suerte no me pasó”, afirmó Canosa.

