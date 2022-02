El origen de su apodo, su trabajo de ordenadora de placares y la boda con una amigo de su hermano: 35 hechos no tan recordados de Dani La Chepi

Después de mucho luchar, Dani La Chepi, actriz, cantante e influencer, está pasando por su mejor momento (Instagram)

1. Nació el 7 de octubre de 1979. Su nombre es Daniela Viaggiamari.

2. Creció en una familia tipo: mamá, papá –tuvo un ACV que lo dejó postrado cuando ella estaba embarazada– y dos hermanos que hoy viven en el exterior.

3. Su sueño era ser perito en Papiloscopía. “Para eso tenía que entrar en la escuela de suboficiales y ahí mi viejo dijo: ´No, no, policía no´. Entonces me metí a estudiar secretaria ejecutiva bilingüe”, contó en la revista Pronto.

4. En quinto año participó del segmento “Yo sé”, del ciclo estudiantil Feliz Domingo.

5. Fue una de las bailarinas en Sábado bus, el programa de Nicolás Repetto por Telefe. Estuvo tres años pero un tumor en el pie la obligó a alejarse.

6. “Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí. En eso, Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando. Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda”, recordó en Teleshow sobre esa etapa de su vida.

Analizando lo ocurrido aquella noche, Dani La Chepi excusó a Repetto: “Ni pensó lo que podía ser en ese momento y cuando se enteró se quería matar como también yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido. Me siguieron pagando como corresponde y Pablo Codevilla me cuidó mucho”

7. Le diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Le sacaron hueso de la ingle para reconstruirle el pie porque el tumor le había comido el hueso de un dedo. “Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”.

8. Luego de un tiempo en silla de ruedas, se recuperó. Se presentó en un casting y logró el papel de la novia de Emanuel Ortega en la novela Enamorarte, con Celeste Cid. Recuerda a ese personaje como “el primero fuerte” que le tocó hacer.

9. Ese papel le abrió las puertas al mundo Cris Morena. Participó en Chiquititas, Rincón de Luz, Casi Ángeles, Amor mío, Bella & Bestia, y en Alma Pirata se puso en la piel de la madre de Luisana Lopilato.

10. Admitió que estuvo enojada con el medio, cansada de hacer castings y solo lograr papeles chicos: “Siempre elegían a Agustina Cherri y a los mismos actores, me dio bronca y dije ‘Basta’. Ahí hice la película La boleta, con Damián De Santo, y luego otra peli con Diego Pérez”.

Aunque desde los 16 años Dani La Chepi realiza castings, recién a los 41 años la llamaron para un comercial en la televisión

11. A los 21 se casó con un amigo de su hermano con el que estuvo hasta los 24. “Duré bastante para lo chica que era”.

12. Casi no vivió con el padre de Isa, su hija, un bajista al que conoció grabando un disco. Se mudó con él cuando quedó embarazada, y se fue cuando la beba tenía seis meses. Dice que es “un buen pibe”, que en su momento se enamoraron, pero no eran felices juntos.

13. Con su separación comenzó una etapa de celibato autoimpuesto: “Estuve muchos años sin tener relaciones sexuales. Muchos, muchos años. Y capaz que de vez en cuando decía: ‘Bueno, llamo a este amiguito…’, y enseguida pensaba: ‘¿Para qué?’. No quería salir más. Era todo trabajo, trabajo y trabajo, y bueno, después me quedé sin trabajo”, reveló en Teleshow.

14. Su apodo, Chepi, viene de “che, pibe”, como la bautizaron sus compañeros de un programa de radio.

15. Su popularidad comenzó en las redes sociales en 2015, cuando luego de haberse quedado sin trabajo empezó a contar sus experiencias en la web.

Aunque Dani La Chepi cuenta con tres millones de seguidores en Instagram no se considera una figura. “Para mí figura es otra cosa. Messi. Di María. Freddie Mercury. Mozart. Los Beatles. Los demás somos jugadores, corredores de la cancha"

16. Entre sus creaciones más populares se destacan La mujer tóxica y El tutorial que nunca nadie pidió.

17. Contó que tiene la mordida invertida, por esos sus dientes están torcidos.

18. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, La Chepi admitió que es “muy de rezar”. “Soy muy creyente, soy católica pero creo en todas las religiones”, contó.

19. En la misma entrevista le reveló a María Laura que una vez por semana limpia su casa de “malas energías”. Enciende velas y unas “bolas que prendés en la hornalla y llenás todo de humo”. “Mi hija lo odia, me dice: ‘Ya empezaste con París del Conurbano’, negro todo”.

20. En el programa de Vero Lozano rememoró los diversos trabajos que hizo: “Fui moza cantora, por ejemplo. Cantaba para extranjeros en una pizzería de Palermo, me iban dando plata y eso lo sumaba a mi poquito sueldo. Los turistas extranjeros eran bastante ratas y no me tocó atender a ningún famoso porque si bien era una linda pizzería, no iban famosos”.

21. Entre otras ocupaciones recordó: “Bañaba y paseaba perros y también ordenaba placares. Tengo un TOC con el orden y mis amigas me daban un mango para ordenar sus placares. ¡Eso me encantaba!”.

"no hablo de algunas cosas por respeto a mi hija. Es una nena de 8 años que entiende, me parecería muchísimo que vaya al colegio y le digan 'así que…'. No", dice Dani La Chepi (Instagram)

22. Superó sus problemas de adicción al alcohol. “Siempre viví de noche porque trabajé en eventos desde chiquita. Eventos, eventos, eventos. Empecé por una excusa, un acontecimiento de mi vida y empecé a tomar. Y después no podía hacer nada si no tomaba. Todo era tomando. No podía tener relaciones sexuales sin tomar. Pero no un vaso de vino, tomarme una botella de vino. Hasta que yo no estuviese en pedo no podía tener relaciones. Y en un momento me vi en peligro”.

23. Ante María Laura Santillán, La Chepi recordó cómo fue ese momento. “Estaba viendo V de Venganza, la película de Natalie Portman. Ella se pela, y yo flasheé que tenía la cara de Natalie Portman del pedo que tenía, claramente. Venía de hacer temporada con Iliana Calabró en Mar del Plata, con toda las cortinas, extensiones, yo muy vedette y me arranqué todo, me empecé a sacar, a sacar, a sacar con la tijera, me pelé y me fui a tatuar. Cualquiera. Y un día mirándome en el espejo dije: ‘Son las cuatro de la tarde y estás borracha en pantuflas en tu casa con el perro pidiéndote salir a hacer pis’. No podía ni mantenerme en la medianera. Y dije basta. Y llamé a una psicóloga, Cecilia, que me salvó la vida. Fui a una psiquiatra, me medicó y tomé muchos años medicación”. (Infobae).

Aunque nunca le interesó demasiado la cocina, Masterchef Celebrity le dio a Dani La Chepi la oportunidad de conocer la masividad

24. Está de novia con un recolector de residuos. Se conocieron en 2020 durante el aislamiento obligatorio, cuando él estaba entre los pocos trabajadores esenciales que seguían con sus tareas. Todas las noches pasaba por la puerta de su casa manejando el camión de basura.

25. La hija de La Chepi salía todas las noches a aplaudir a esos trabajadores. " Y empezamos a hablar con los peones, que son los que corren atrás, que tiran las bolsas. Lo que hacen es increíble, hacen Crossfit”.

26. Una noche Javier, el conductor del camión, se bajó para saludar a Isabela. “Dije: ‘Upa, cosa hermosa’. ¿Viste que el barbijo a algunos nos salva la vida en algunos momentos? ¿Qué habrá debajo del barbijo? Y un día le dije: “Che, te quiero ver la carita, pa, no te conozco. ¡Eh! Mirá qué lindo el Javi’. ‘Arrobame’, me dice”.

27. La Chepi lo stalkeó en sus redes y comenzaron a chatear. “Y metimos todo, metimos video como decía el Presidente, sexting, todo. Todo hicimos. Y hasta que un día dijeron que se podía salir a pasear. Y metimos plaza y me lo chapé. Y ahí me enamoré”.

28. Hace poco se encontró en Pasapalabra con uno de los productores históricos de Susana Giménez, que le recordó que la carrera de la diva como conductora comenzó a consolidarse cuando tenía su edad: “Yo le dije que quería tener mi programa, y él me alentó. ‘¿Y qué? ¿Me vas a decir que estás vieja? ¿Sabés cuántos años tenía Susana cuando se hizo realmente famosa? ¡41!’”.

"Tengo un mambo con mi cuerpo entonces mi manera también de acompañar a la que está del otro lado que tiene un mambo con su cuerpo es reírme. Y desde la risa también despertar a algunas adolescentes que me ven y me dicen: '¿Tenés 42? Ojalá tuviera 42 y fuese así de flaca'. Y yo les digo que tengo anorexia nerviosa. O sea, no soy sana", con La Chepi en Infobae.

29. Admite que vivió relaciones abusivas y fue golpeada. “Me han empujado con la panza abierta después de mi segunda operación de los intestinos –estuvo internada infinidad de veces desde chica porque nació con el uréter acodado, una obstrucción uretral que sin tratamiento puede ser fatal–, un tipo que me gritaba desquiciado porque yo no podía tener relaciones sexuales por indicación del cirujano. Y me acuerdo que salí corriendo asustada, cinco pisos por escalera, con los puntos, con la faja. Me había ido a su casa manejando aunque el médico también me había dicho que no lo hiciera, y manejaba de vuelta y pensaba: ‘¿Qué estoy haciendo?’”.

30. Sabiendo que sus vivencias pueden servir a muchas mujeres en Infobae contó: “Yo me dejaba denigrar. Salía con uno casado que me hacía ese verso de: ‘Cuando los chicos terminen el jardín, la dejo. No tengo relaciones con mi mujer, vivimos en la misma casa, pero dormimos en camas separadas’. O eso de llamar a una amiga desesperada, llorando, pensando que el otro tenía las llaves de mi casa y podía enloquecer y venir. Estuve metida en relaciones tóxicas, malignas, en las que me dejaba manipular. Y no estoy orgullosa, pero también gracias a eso es que hoy puedo desde mis redes decir: ‘Chicas, no, no vayan ahí’”.

31. Una de sus películas favoritas es La vida es bella. Su canción preferida es “Rapsodia Bohemia”.

32. Le tiene un gran miedo a las arañas.

Dani La Chepi recuerda como uno de sus mayores papelones la vez que, para no salir con un señor, le dijo que estaba en Mar del Plata, y después se lo encontró en el súper

33. Sus comienzos como influencer fueron casi de casualidad. “Una Navidad en la que yo no tenía ni para comprarle unos caramelos a Isa, hicimos un video en el que yo le decía que no tenía que decir malas palabras. Anduvo bien en mis redes pero normal. Lo que pasó fue que un flaco lo subió a Twitter y empezó a viralizarse de una manera insólita, tanto que llegó a tener 30 millones de visualizaciones. Y ahí fue cuando yo dije: ‘¿Qué? Yo estoy acá con los pelos en la axila y me están viendo de Alemania’”, contó en LM Neuquén.

34. Como cantante, llegó a presentarse con Cacho Castaña en algunos escenarios. El comienzo no fue bueno: su hija no tuvo mejor idea que apagarle el respirador al tanguero mientras ella daba la prueba.

35. Su frase de cabecera es: “Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón”.

" Yo me enfermé y estuve al borde de la muerte muchas veces, no elegí enfermarme, me pasó. Pero está comprobado científicamente, que tu energía, tu voluntad y tus ganas de vivir pueden por lo menos alivianar el proceso", contó Dani la Chepi

SEGUIR LEYENDO