Flor de la V recibió la visita sorpresa de sus hijos mientras festejaba su cumpleaños en Intrusos: “Ustedes son la luz de su vida”

La conductora celebró junto a sus dos hijos, Isabella y Paul, y también la felicitó su marido, Pablo Goycochea

El miércoles Flor de la V cumplió 47 años y desde las primeras horas de la mañana recibió saludos de sus colegas a través de las redes sociales. Sin embargo, la gran sorpresa llegó unas horas más tarde en Intrusos, donde sus compañeros la felicitaron durante todo el programa con recuerdos de su carrera. Después de que agradeciera por el cariño y la oportunidad de conducir el histórico ciclo -luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejaran la conducción para apostar a otros proyectos-, ingresaron al estudio sus hijos, Paul e Isabella, junto a su marido, Pablo Goycochea.

“¡No puedo creer! ¡Cómo me engañaron!”, exclamó la conductora en el final del programa cuando los mellizos aparecieron en escena. “¡Vinieron todos! No puede creer que te convencieron”, expresó asombrada por la presencia de su esposo, quien no suele salir mucho en cámara. Un bonete, una torta y varios globos decoraron el panel para la ocasión y la homenajeada tomó la palabra antes de alzar su copa para brindar con todo su equipo: “Me sorprendieron, gracias por este momento, gracias al canal, a mis compañeros, a la técnica, a la seguridad, soy muy feliz de este presente maravilloso”.

“Estar cumpliendo un sueño de conducir este programa de espectáculos, gracias a todos los compañeros que me han saludado y se tomaron el tiempo de escribirme, les juro que más no puedo agradecer, esto es lo más importante que es mi familia”, aseguró mientras abrazaba a sus los pequeños de 10 años. Paul se mantuvo parado a su lado en todo momento y su hermana Isabella se sentó en el sillón de su madre, y todos juntos pidieron los tres deseos antes de soplar las vela del pastel de chocolate.

Sonrisas, aplausos y emoción: Flor de la V celebró su compleaños en Intrusos

“No sabía si iban a venir por el colegio, pensé que no llegaban a buscarme hoy, y mirá, vino hasta Torito, nuestro perro”, se sinceró sobre la presencia de sus seres queridos. “Yo soy una persona que celebra la vida porque creo que es importantísimo poder hacerlo, primero porque estamos vivas, segundo, siempre hay un motivo para mirar a los ojos a tu viejo, a tu mamá, a tus hijos y decir ´la vida es maravillosa´”, explicó emocionada. Una vez más le dio un beso a sus hijos y les dijo frente a la cámara: “Ustedes son la luz de su vida, son una bendición”.

“Nunca creí en la vida que me iba a pasar algo así. Siempre soñé con que me sucediera pero nunca creí que lo iba a poder cumplir”, confesó mientras proyectaban fotos de su casamiento en las pantallas a sus espaldas. “Son 26 años con un compañero maraviloso, que siempre me apuntaló y me demostró, que me hizo sentir confianza cuando no la sentía y cuando más la necesité”, destacó sobre la longeva relación que construyó junto al odontólogo.

En medio del clima emotivo su hijo pidió la palabra y lanzó un inesperado comentario: “¿Puedo decir algo? Odio el chocolate, no me gusta”, en referencia al sabor de la torta que se llevarían a su casa. Tentada por la sinceridad de Paul, la conductora le retrucó: “Bueno, comerás algo de vainilla, pero yo me voy a comer esta torta de chocolate”. Finalmente los panelistas le dedicaron un brindis especial por su día y le agradecieron que compartiera el momento junto a su familia.

