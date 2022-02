Dani La Chepi se animó a patinar con su hija: “Nunca es tarde para arrancar algo nuevo”

La divertida tarde de patín de Dani La Chepi y su hija (Instagram)

Antes de trascender el mundo de las redes y saltar a la pantalla grande, Dani La Chepi tenía un recorrido subterráneo en el mundo del espectáculo. Desde su adolescencia, actuó en películas, tiras y novelas, y trabajó en radio y shows del under hasta que su nombre, o su apodo, se hizo cada vez más grande en el universo virtual. Daniela Viaggiamari se convirtió en Dani La Chepi, y la chica de barrio con la que se convirtió en un fenómeno de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores se ríen y se conmueven a diario con sus historias y las de su hijita Isabella como si fueran las de una amiga cercana.

Porque más allá de la exposición que vivió en Masterchef Celebrity, el paso como host digital en Bake Off y su actual presente al frente de El gran juego de la oca junto a Joaquín Pollo Álvarez, Daniela e Isabella nunca dejaron de generar contenido en las redes y este sábado volvieron a vivir una aventura juntas. A decir verdad, fue la madre quien acompañó a la hija a sus prácticas de patín. A juzgar por sus dichos, puede interpretarse como un gran gesto de amor, debido a que lo suyo no son los deportes.

“No te rías, eh”, la advierte Dani, con dedito y todo, antes de salir a la pista. “Vos, ‘dale mami, dale mami’”, agrega implorando aliento, mientras la niña solo atina a mirar a cámara, sin comprometerse demasiado. Luego de un paneo a su cuerpo, donde se la ve con patines ya puestos, aclara. “Voy a probar a ver qué onda, capaz que arranque. Me tiembla la mano de los nervios”, señaló la conductora de El gran juego de la oca.

Dani e Isa, complicidad absoluta (Instagram)

Ya en el gimnasio, la siguiente toma la muestra de espaldas, andando de la mano de una profesora. “Nunca es tarde para arrancar algo nuevo”, escribió a modo de reflexión y como para darse fuerzas, mientras de fondo suena “Ábranse perras”, de Gloria Trevi. “La que ya no se regresa, que vive, que goza. A la que llaman loca, la que se levantó. Y se las sabe todas”, canta la mexicana, y la influencer parece hacer propia cada una de estas palabras.

El siguiente video muestra a la actriz bastante más canchera con el uso de las ruedas y se anima a hacer un truco, flexionando las rodillas. “Te tiro carrito y todo”, suscribe como un guiño de confianza mientras una sonrisa en su rostro marca el disfrute de la situación. Pero todo cambia en el último capítulo. Madre e hija andan a la par y con buen ritmo y Dani cree que ya está en condiciones de patinar de la mano de Isa.

Pero la niña tiene otras ideas, y le rechaza la oferta: “No me quiso dar la mano, esto no va a quedar así”; escribió, mientras la pequeña sonreía y le explicaba algunas cuestiones vinculadas a la disciplina. No sabemos cómo habrá terminado la historia. Pero sí, que será un capítulo más en las desopilantes historias de Isa y Dani, para alegría de sus tres millones de seguidores.

