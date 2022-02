Germán Martitegui compartió con sus hijos la pasión por River Plate: “Primer Monumental”

Germán Martitegui fue al Monumental junto a sus hijos

El clima no era el más propicio, ya que durante todo el domingo el tiempo se mantuvo inestable. Sin embargo, Germán Martitegui decidió que ya era hora de que sus hijos, Lautaro y Lorenzo, empezaran a compartir su pasión por River Plate. Y, sin dudarlo, les puso la camiseta del club de sus amores y los llevó a la cancha para ver el partido que los Millonarios disputaron contra Racing Club. “Primer Monumental”, escribió el jurado de Masterchef Celebrity (Telefé) en su cuenta de Instagram, junto a una secuencia de fotos en las que se lo veía con los chicos en la platea.

Después, el chef quiso compartir en sus stories un video de los niños observando atentamente el campo de juego. “Lauti y Lorenzo, miren a papi”, se lo escucha decir luego con emoción en su voz. Y los chicos se voltean con cara de asombrados, frente a lo que fue su primera experiencia en un estadio de fútbol.

Claro que el resultado del encuentro no fue el que el cocinero hubiera esperado. Después de un primer tiempo en el que el equipo comandado por Marcelo Gallardo había logrado un contundente 2 a 0, La Academia logró alcanzar el empate y dejó a Germán y a sus hijos con ganas de festejar. Para colmo, el partido debió suspenderse varios minutos cuando unos 240 integrantes de la barra brava Los Borrachos del Tablón sin derecho de admisión entraron por la fuerza y cometieron disturbios en la tribuna Sívori. De todas formas, nada pudo empañar la felicidad del chef, después de haber cumplido su sueño de llevar a los chicos a la cancha.

Germán Martitegui con sus hijos en el Monumental (Instagram)

En diálogo con Teleshow, a principios de enero Martitegui había hablado de su paternidad. “La verdad es que vivo una experiencia espiritual cada vez que hago dormir a mis hijos. Me dejo llevar. Me quedo dormido abrazado a ellos y en ese momento agradezco a Dios por lo que está pasando. Se despierta en mí la sensación de estar siendo, por primera vez, completamente feliz”, contó en esa entrevista.

Y conectó la experiencia con los niños a su propia su infancia. “Es increíble. A veces estoy jugando con ellos, en esta edad en la que todavía no se tiene memoria, y vuelven frases, canciones, formas de hablar... O, tal vez, no sé, les hago cosquillas y se me dispara la sensación de: ´Uy, esto me lo hacían a mí´”, contó. Y luego detalló: “No sabés de dónde, pero brota la inocencia, esa pureza, un amor, el cariño que recibiste de chico. Cosas que el cerebro no registra, pero el corazón sí. Entonces entiendo la importancia de la presencia. Del mimo. De la experiencia juntos. Cuando fuimos a Necochea para que conocieran el mar, pasamos por el campo, vieron una vaca, un caballo, todo por primera vez. Y tuve un déjà vu muy fuerte. A la par de ellos regresó todo eso que sentí de la mano de mamá y de papá en ese mismo lugar, en tiempos en que ellos todavía estaban juntos”.

El chef confesó que él sufrió “muchísimo la falta de un hermano”. “Creo que mi vida hubiese sido completamente diferente”, dijo. Y fue por eso que, al planear su paternidad, se planteó: “Si voy a ser papá único no quiero que mi hijo también lo sea”. Durante algún tiempo tuvo en su cabeza una escena imaginaria y recurrente: “Veía una mesa larga, yo sentado en una punta, mi hijo en otra. ´¿Cómo te fue hoy en el colegio?´. Los dos solos, casi con eco. Mucho silencio alrededor...”, describió. Paradójicamente, la gestación de Lorenzo resultó única. Por eso, mientras trascurría, Germán inició la llegada de Lautaro en simultáneo.

SEGUIR LEYENDO: