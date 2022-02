Cinthia Fernández mostró cómo transformó su balcón en un vestidor: “Seis horas después quedó así”

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández suele compartir con sus cientos de seguidores imágenes y videos de su vida familiar y laboral. En esta oportunidad, la panelista del ciclo Momento D (ElTrece) mostró una refacción que hizo en la casa que comparte con sus tres hijas: convirtió un balcón en un enorme vestidor para guardar su ropa, zapatos y accesorios.

“Alguien tiene que acomodar el nuevo vestidor. Terminaron el vestidor que era un balcón” , dijo la bailarina en una historia de Instagram. Luego de que terminaran con este nuevo ambiente, Fernández debió acomodar todo su vestuario en el vestidor. Una tarea para nada fácil. “6 horas literal después, así quedó”, explicó Cinthia con mucho orgullo luego de ordenar sus zapatos, carteras y ropa en el vestidor. De esta manera, la modelo logró utilizar un espacio que no usaba en un hermoso vestidor.

La bailarina grabó un video para sus redes Cinthia Fernández

Recientemente, la panelista sorprendió a sus seguidores de las redes al contar un talento oculto. Esta vez, la bailarina reveló que tiene una capacidad diferente. No se lució ni por su entrenamiento, un paso de baile ni por los jugos con las chicas. En un video mostró el dibujo de un caballo, firmado por ella y con una dedicatoria muy especial para su hija Charis, pero al parecer, muchos no le creyeron que era de su autoría, entonces decidió demostrar que sí.

En una publicación, la panelista compartió un video con las pruebas necesarias para despejar todas las dudas. En cámara rápida, fue mostrando la obra desde el inicio, desde que tiró los primeros trazos en lápiz negro hasta ir completando la imagen completa durante diferentes días y ante la mirada atenta de sus hijas.

“Ah no tenían este secreto sobre mí, eh. ¿Les gusto? ¿Quieren más o les parece un torre? Este dibujo ya se lo dedique en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido. I Love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)”, puso Cinthia junto con el video. El trabajo terminado fue una linda postal a mano alzada de un pájaro y muchas flores. Pronto, el posteo se llenó de comentarios de asombro y de pedidos de dibujos personalizados. “Sorteá uno entre tus seguidores”, fue el más recurrente.

Por otra parte, Fernández fue una de las famosas que expresó su indignación por el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Parece mentira que sigan existiendo las guerras”, señaló la bailarina. En esa línea, Malena Guinzburg dejó un mensaje similar: “Primero pandemia, cuarentenas y ahora una guerra. Siento que retrocedimos cientos de años”. Por su parte, Jimena Barón fue más contundente: replicó una caricatura de la cuenta oficial de Ucrania en la que se observaba Adolf Hitler y Putin. Y agregó: “Que espanto la puta madre”.

Mientras que Benjamín Vicuña señaló: “Así como jamás imaginamos la pandemia, que fue una experiencia tremenda para la humanidad, hoy nos enfrentamos a la posible guerra entre potencias. Terrible y doloroso. Qué Dios ilumine a los líderes mundiales y nos de paz. No volver a lo peor nuestro”. Y cerró, dejando en claro su postura: “No a la violación de los Derechos Humanos en Ucrania”.

