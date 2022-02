El cambio de vida de Carolina Haldemann, la periodista que casi pierde su voz: a un mes de su divorcio, un nuevo amor y la llegada de un bebé

Carolina Haldemann (@mayruizfotografia)

“Hablo porque todavía sé hablar, no me olvidé, pero lo hago bajito e intento que sea lo menos posible: no me río a carcajadas, no grito, no toso. No puedo exigir la voz”, decía Carolina Haldemann a Teleshow en julio del año pasado cuando un problema en sus cuerdas vocales la obligó a poner en pausa sus proyectos laborales y dedicarse a su salud.

Pasaron ocho meses, y por aquel entonces era muy reciente para contarlo, pero la periodista de 34 años se había enterado recientemente que estaba embarazada. Hoy, justamente embarazada de ocho meses, cuenta cómo transitó la noticia cuando se enteró luego de un viaje a Mendoza que había hecho con su pareja, a quien conoció un mes después de haberse separado de su marido, Emanuel Fernández Bollini. En tanto, aclara, el divorcio salió en tres meses. “No había hijos de por medio y las partes estábamos de acuerdo”, sostiene.

A Leo, de 47 años, lo conoció a fines de mayo, un domingo al que fue a comer a la casa de una amiga y en donde también estaba Leo, su pareja y el futuro padre de su hijo. “En nuestra relación fue todo rápido. Nos enamoramos y decidimos ir para adelante sin vueltas. Somos parecidos en ese sentido”, dice Carolina a Teleshow.

Dos meses después, y ya conviviendo, la periodista se enteró que estaba embarazada. “En ese momento no salté de alegría. No lo celebré porque me asusté”, recuerda y destaca el rol de su pareja: “Me tranquilizó planteándome formar una familia. Los planes cambiaron y, de una pareja que se estaba conociendo, pasamos a ser mamá y papá”.

Carolina y Leo, durante unas vacaciones en París

“Leo es el hombre ideal, me baja a tierra y me contiene. Está en modo operativo: se ocupa de todo lo del bebé, mientras que yo estoy más inestable y con el boom de las hormonas a full”, agrega quien comenzó terapia para tratar “el miedo al parto”, algo que además, habló con su amiga y compañera de trabajo Carolina Pampita Ardohain. “El parto me aterra. Lo hablé con ella, le pedí consejos como mamá”.

La periodista también se inspira en su tocaya a la hora de retomar su actividad laboral poco tiempo después del nacimiento de su hijo -será un varón, pero aún no definieron el nombre- tal como lo hizo la conductora, que regresó a su programa y a ShowMatch dos semanas después de haber dado a luz a su quinta hija, Ana. “Lo hablamos en su cumpleaños -dice sobre el encuentro que tuvieron en enero pasado-. Es una mujer que quiero y admiro, una referente para mí”.

Entonces, afirma: “La idea es regresar lo antes posible. Es sano para mí y para mi hijo volver a trabajar de lo que amo. Me veo como una mamá que va con su hijo a todos lados, soy relajada en ese sentido. No me da miedo llevarlo y que se relacione con gente. Me parece sano”.

Carolina Haldemann transita su octavo mes de embarazo (@mayruizfotografia)

“El tercer trimestre de embarazo me llevó a pensar en qué tipo de mamá quiero ser y a ver dónde estoy plantada en la vida. Siento mucha responsabilidad al traer un hijo al mundo y quiero hacerlo lo mejor que pueda”, agrega quien utiliza su canal de YouTube “para hacer catarsis con todas las inseguridades que siento al respecto. Formamos una comunidad de mujeres en la que intercambiamos experiencias, eso me hizo no sentirme tan alejada de mi trabajo como comunicadora. Es como hacer tele en casa”, sintetiza quien debió modificar su rutina laboral cuando tuvo el problema en sus cuerdas vocales.

Por ese entonces, dejó su trabajo en Trasnoche 26 -el programa que conducía junto a Héctor Rossi en Canal 26- por la carga horaria que le demandaba: eran cuatro horas de aire. “Me quedaba sin voz”, recuerda. “La dolencia de las cuerdas vocales me llevó tres meses para volver a hablar y seis meses en total para revertir el cuadro de salud y no ir a cirugía”, destacó quien logró llegar a un acuerdo con las autoridades de la emisora para realizar un tratamiento durante una licencia.

“Pero no me pude aguantar tanto tiempo sin trabajar que fui corresponsal desde Estados Unidos para el programa en vivo”, agrega quien también forma parte de Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Carolina Haldemann realizó una producción posando con su panza para que le quede de recuerdo (@mayruizfotografia)

VER TAMBIÉN La periodista Carolina Haldemann perdió su voz por un problema de salud: “Es desesperante intentar hablar y que no te escuchen”

Carolina Haldemann será mamá de un varón (@mayruizfotografia)

Con respecto a su salud, Carolina asegura que está enfocada en continuar con los ejercicios de foniatría con el objetivo de que no vuelva el sangrado en sus cuerdas vocales. “Lo que más me alivia es que no llegue a cirugía que era eso lo que quería”, resalta quien tiene como secuela una fatiga al hablar mucho. “Aunque es algo que mejora con el tiempo, según me dijeron los médicos”, aclara.

Por estos días, la periodista se muestra ansiosa por dos motivos: el nacimiento de su hijo y el regreso a la televisión. “Estaría todo dado para que me reincorpore a mitad de año”, anticipa Carolina Haldemann, quien, como dijo, lo hará acompañada por su hijo.

Carolina y Leo están en pareja desde mayo del 2021

Carolina Haldemann (@mayruizfotografia)

SEGUIR LEYENDO: