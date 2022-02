En una emotiva ceremonia, Graciela Borges fue homenajeada en Mar del Plata

El Teatro Tronador homenajeó a Graciela Borges

Con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, desde ya hace varios años llegó la época del reconocimiento. Es que Graciela Borges es una de las referentes de su generación y no solo cuenta con el cariño del público, sino también con la valoración de la industria. Y así fue como, en una ceremonia de los más emotiva, el Teatro Tronador de Mar del Plata quiso regarle un recuerdo inolvidable: que uno de sus palcos lleve su nombre. Porque los mejores homenajes son los que se hacen en vida.

En el encuentro, que tuvo como objetivo reconocer la extensa y destacada trayectoria de una de las figuras más importantes de nuestra cultura, estuvieron presentes amigos y familiares de la homenajeada y Marcelo González, director del teatro y quien fue el impulsor de la remodelación y puesta en valor del espacio que reabrió luego de muchos años cerrado.

Con la emoción a flor de piel y luego del descubrimiento de la placa del palco, que cuenta con una rosa realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols, Borges señaló que “la dignidad de un pueblo es salud, educación y cultura”. Además, en referencia al Tronador sostuvo que “cuando uno ve este teatro, ve la esperanza que uno pone en un país”.

La placa del palco que lleva su nombre, cuenta con una rosa realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols

“Como gente de la cultura que me siento, le doy a Marcelo las gracias por haber hecho tanto, porque le costó muchos años. No siendo muy cercana a él, lo he seguido de lejos y digo ´qué pertinaz´. En la vida hay que tener continuidad en el amor, participar en lo que a uno le hace feliz y a pesar de todo lo hizo muy feliz hacer este Teatro”, continúo la actriz.

Rodeada de afectos personales y con el cariño del público, Borges recibió un ramo de flores y posó para las fotos que inmortalizarán ese momento para siempre. “Fue muy emocionante”, dijo sobre el reconocimiento.

Ubicado en Santiago del Estero 1746, el tradicional Teatro Tronador de Mar del Plata fue remodelado completamente, reconvirtiéndose en un nuevo complejo cultural que alberga una sala de espectáculos totalmente renovada y es la única sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Por sus tablas, pasaron las figuras más emblemáticas y también acompañaron su reapertura en enero de 2020, con Susana Giménez y Mirtha Legrand como madrinas.

Graciela Borges: Mi vida en el cine. Una serie de 40 podcast que recorren su trayectoria (Foto: Film&Arts)

Hace unos meses también se lanzó un podcast sobre la actriz. En una serie de 40 episodios, Film&Arts recorre su trayectoria. Graciela Borges: Mi vida en el cine, historias, anécdotas y distinciones de la mujer que se codeó con figuras como Paul Newman y Audrey Hepburn, y la niña que a los 14 años recibió un regalo inesperado y premonitorio: el permiso de usar como nombre artístico el apellido de uno de los escritores más universales de Latinoamérica.

A lo largo de los capítulos, que se pueden encontrar en las principales plataformas digitales (Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube), la protagonista evoca meticulosamente los recuerdos y las emociones vividas en cada una de sus películas.

“Trabajamos para que nos amen”, dijo alguna vez en una entrevista a solas con Teleshow. Y en su caso, vaya que lo logró.

