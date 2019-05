—El corazón está en el mismo momento, pasó más tiempo aún desde la última vez que te lo dije, y estoy súper tranquila. Lectura, árboles, cines, mi nieta, mi hijo, mis amigos, mis viajes. Está buena la vida. No siempre. El otro día oí una cosa genial que dijo Patricia Palmer en televisión. Le preguntaron: "¿No te gustaría tener un compañero?". "No, un compañero no. Quiero enamorarme, porque para un compañero tengo un perro". Es verdad: si no me enamoro, ya está, ya me enamoré muchas veces. No me insistas con vos…