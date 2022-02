Ben Stiller recordó el divertido “papelón” que protagonizó en un partido con Rafa Nadal y Del Potro

Ben Stiler jugó con Rafa, mientras que Delpo lo hizo con una niña de 8 años

Nadie duda del talento único de Ben Stiller para hacer reír. Comedias como Zoolander, Locos por Mary, Una noche en el museo y la saga de los Fockers se transformaron en verdaderos clásicos que garantizan diversión pero también momentos de humor brillante.

Fuera del set, Stiller se muestra como un tipo sencillo al que le gusta disfrutar de la vida como un hombre común. Hace un tiempo se viralizó un video donde se lo ve viajando en el subte de Nueva York. Una mujer lo reconoce y le pide tomarse una selfie. Lo gracioso es que ella se siente despeinada como para salir al lado de una estrella de Hollywood y empieza a decir “Uy, mi pelo”, mientras intenta dominar sus rulos y no para de decirle a Stiller: “Te quiero” que la mira sin perder la sonrisa.

Cuando no trabaja como productor, guionista o actor, a Stiller le gusta disfrutar de los deportes en general y del tenis en particular. Se sabe que es un fanático reconocido del tenista español, Rafael Nadal. “Yo soy zurdo y Rafa también. Soy fan de Nadal desde hace mucho, creo que lo que hace es increíble, todo lo que ha hecho estos años”, reconoció Stiller en declaraciones realizadas a Eurosport España y agregó “nos conocimos en Indian Wells 2012 y mantenemos el contacto. Siempre es emocionante verlo. Hasta entrenando es un tipo increíble con una gran familia, es una gran persona y me gusta quedar con él”.

Dado el fanatismo del actor estadounidense por el tenista español era lógico que en la exhibición de tenis que se disputó en el Madison Square Garden de Nueva York. donde Nadal enfrentaría a Del Potro, Stiller se encontrara en las primeras filas.

Invitado al programa de Jimmy Fallon, con muchas más canas que hace nueve años, el actor recordó con humor cómo fue ese día. Por el Día Mundial del Tenis, Rafa y La torre de Tandil jugaban un partido de exhibición ante 16 mil espectadores. Aunque no había puntos en juego, era una buena prueba para Nadal que regresaba a las canchas después de un parate de casi siete meses por una lesión.

Ben Stiller participó de "Fallon Tonight", EL programa de Jimmy Fallon, y contó cómo fue jugar con Nadal y contra Del Potro y una nena de ocho años. (Foto AFP 163)

El partido transcurría con los jugadores en modo “diversión relajada” cuando, siguiendo una costumbre propia de estos tipos de eventos, Nadal decidió invitar a alguien del público para ser su pareja en dobles. Sabiendo que Stiller estaba entre los asistentes ubicados en las primeras no dudó en a buscarlo. Para la mayoría de los mortales, ese momento era un sueño cumplido, pero el actor no lo percibió de ese modo. Aunque amaba el tenis no sabía jugarlo.

A su torpeza con la raqueta se le sumó otro detallecito. “Estaba con ropa de calle, cuando irónicamente siempre estoy con zapatillas de tenis, y esa noche fui con botas de cuero. Así que entré en la cancha, y entonces Del Potro dice: ‘Esperen un minuto, yo también necesito una pareja’, y llama del público a una chiquita de ocho años. La nena más adorable que podía encontrar. Yo me moría por dentro, porque sabía que no había forma de salir bien parado de eso. Si le tiraba un winner a la niña, todos me iban a odiar. Y tampoco tengo la técnica para sostener un peloteo, así que era a todo o nada”, contó ante la mirada divertida de Fallon.

AFP 163

Su relato siguió. “Nadal sacó, la nena devolvió perfecto sobre la red, el público celebraba, la pelota se me vino encima y pum, la mandé a la red. Todo el Madison dice ‘ooohhhh’. Jugamos cuatro puntos más, y cada vez que la nena jugaba, la alentaban en, y yo la tiré a la red cuatro veces. Para terminar, Del Potro, sube a la chiquita sobre sus hombros, y la ovacionan. Y yo no podía mirar a Nadal, ni a mi esposa, ni a nadie”.

La historia termina con un sello bien Stiller. Después de su “actuación papelón” el actor decidió tomar clases de tenis y hace seis años que aprende los secretos de la raqueta. Asegura que lo hizo porque quiere “estar listo por si me ocurre de nuevo, y estar ya preparado por si alguien me elige entre el público para jugar al tenis, lo que probablemente no ocurra nunca más. Y con respecto a la nena, quiero la revancha. Creo que ella era una doble, que tenía más habilidades de lo que parecía. Así que ahora estoy listo. ¿Y qué estará haciendo ella ahora? Bueno, probablemente esté en el circuito profesional”.

La complicidad de Del Potro con su desconocida pero habilidosa compañera (Foto AFP 163)

Como dato extra esa exhibición duró 95 minutos y en ese momento Juan Martín del Potro, estaba séptimo en el ranking mundial. Aunque Nadal perdió 7-6 y 6-4 con el argentino cobró 1,15 millones de euros por su participación.

Y un datito más. No fue la primera vez que Stiller tuvo un “encuentro cercano” con un tenista argentino. El año pasado mientras Diego Schwartzman participaba del Us Open, Ben Stiller estaba entre los que lo alentaban. “Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, revivió el argentino ante las cámaras de ESPN sobre cómo fue el primer encuentro.

La cena que compartieron Schwartzman y De Martino con Ben Stiller

La particularidad del caso es que el propio actor lo contactó durante su última estadía en Estados Unidos para poder compartir una cena, de la cual el Peque luego compartió una foto en sus redes sociales: “Era mi ultimo día en New York, justo estaba la familia de mi novia. Estábamos tomando unos mates de mi cuñada y ahí me llega el mensaje que quería pasar a saludarnos porque nos íbamos al otro día. Le dijimos dale, nos estamos quedando en este hotel, en un rato volvemos. Y me dice bueno hay un restaurante a dos cuadras que está bueno. Fuimos a comer y nos cagamos de risa un rato. Nos contó un poco las anécdotas de las películas y todo. Él es un humorista en un montón de películas y uno espera que empiece a contar chistes y cosas, pero no, super normal. Charlamos un rato y estuvo bueno”.

SEGUIR LEYENDO: