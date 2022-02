Nicole Neumann sembró la duda sobre si le fueron infiel: “Zafé de esos cuernos”

Nicole Neumann hizo una particular confesión en Los 8 Escalones del Millón

Nicole Neumann sorprendió a los participantes, a sus compañeros y a los televidentes de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) al realizar al aire una inesperada confesión. Incluso, dejó sin palabras por unos segundos al siempre histriónico Guido Kaczka, bastonero de este ciclo. La conductora y modelo se agarró de una respuesta de un concursante del certamen y dio a entender que le fueron infiel en el pasado.

Todo comenzó a propósito de una pregunta sobre Ciencias Naturales. “¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú? ¿El emú o el cebú?”, le preguntó el conductor a Juan Martín y este respondió: “El emú”. “Correcto”, dijo Guido y ahí Nicole se hizo cargo del micrófono para ampliar la respuesta.

“El cebú es como un toro, es una raza de toro, creo que son los más bravos, los que tienen una viborita blanca en la frente, que me han corrido por el campo. Zafé de esos cuernos, de esos por lo menos...”, dijo Nicole y remató con una carcajada ante el desconcierto generalizado. Lejos de ahondar en el tema, Guido hizo unos segundos de silencio y continuó con la mecánica del juego como si nada hubiera pasado.

Neumann tuvo varias parejas a lo largo de su vida, y al decir que no zafó de los cuernos sin brindar detalles ni hacer nombres, sembró dudas acerca de cada uno de los hombres con los que construyó una relación amorosa. Su primer novio fue el relacionista público Adrián El Facha Barbini, con quien estuvo en pareja entre sus 15 y los 18 años. Luego conoció al empresario Matías Liberman, con quien llevó adelante una apasionada relación... Hasta que en el verano de 2004, unos paparazzis la encontraron en las playas de Punta del Este con quien sería un tiempo más tarde su primer marido: Nacho Herrero.

Nicole y Nacho se casaron por civil casi un año más tarde, el 17 de diciembre de 2004. Y en marzo siguiente, en la paqueta estancia La Candelaria, realizaron la ceremonia religiosa. Sin embargo, se separaron nueve meses después de haber pasado por el Registro Civil. A partir de ahí, Nicole inició una duradera relación con Fabián Cubero, ex defensor de Vélez Sarsfield. Estuvieron 10 años en pareja y tuvieron tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

Luego de la separación con el ex futbolista, Nicole fue vinculada sentimentalmente al empresario Pablo Cosentino, quien por aquel entonces estaba casado con la modelo Daniela Urzi. Sin embargo, siempre desmintió esa relación. Aunque desde ese momento, Nicole se mostró soltera y sin ganas de formalizar, se le conocieron dos parejas efímeras: el político Facundo Moyano y el empresario Matías Tasín, quien también fue pareja de Jimena Barón.

Finalmente, en 2021, Nicole formalizó con Manuel Urcera, un piloto del Turismo Carretera con quien ella misma dijo que sueña con formar una nueva familia en un futuro no tan lejano. De hecho, en la última semana se especuló que estaría embarazada tras haber sufrido una descompensación en las grabaciones de Los 8 Escalones del Millón. Pero lo desmintió rápidamente.

“¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada”, le preguntó Carmen Barbieri durante una entrevista. Entre risas, la modelo negó rotundamente la apreciación de la actriz, y se refirió al comentario que recibe cada vez con más insistencia en el último tiempo. “¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué”, señaló Nicole ante el comentario de Carmen.

