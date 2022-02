La intimidad del baby shower de Julieta Nair Calvo: look informal y estancia de lujo

Julieta Nair Calvo, feliz con la pronta llegada de su primer hijo

Son días especiales para Julieta Nair Calvo. Es que la actriz está a muy pocos días de convertirse en mamá por primera vez y todas sus emociones están a flor de piel. Por eso, para calmar la ansiedad por la llegada de su bebé, decidió realizar un increíble baby shower, en el que no faltó ninguno de sus seres queridos y ella estuvo en cada detalle.

“Fue un día muy especial”, escribió en un sentido posteo de Instagram junto a varias postales y videos del evento. “Gracias a mis amigas que se pusieron la 10 y me hicieron pasar un Babyshower espectacular. A mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa, a mi compañero Andrés Rolando que amo infinito, a May Ariadna que me ayudo con la organización de este evento soñado que quedará por siempre en mi”, continuó. Y cerró, feliz: “Nos vamos despidiendo de la panza”.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando oficializaron su relación a fines de 2018

La ex participante de La Academia alquiló la Estancia Villa María -mismo lugar donde se casaron figuras como Luisana Lopilato y Araceli González- para disfrutar de este momento especial, y también contrató a una organizadora de eventos que la ayudó en todos los preparativos. En este sentido, en la ambientación del lugar predominaron los tonos blancos y dorados, y la torta estaba decorada con un osito y era celeste y blanca, quizás haciendo referencia a que espera un varón.

Julieta Nair Calvo mostró la ambientación del lugar

Julieta Nair Calvo mostró los souvenirs que se llevaron los invitados

Sin embargo, tanto el look de los invitados como el de los futuros papás fue bastante relajado: ella optó por un top de mangas largas que dejaba al descubierto su avanzado embarazo, un cómodo pantalón beige y zapatillas, y él, por su parte, eligió una remera azul, jean y también zapatillas.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando junto a los padres de ambos

Julieta Nair Calvo junto a sus amigas en el baby shower de su hijo

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron el de varios de sus colegas como Natalia Oreiro, Cande Tinelli, Inés Palombo y Diego Topa. “¡Que emoción! ¡Los felicito y los quiero mucho a ambos!”, escribió la hija del conductor de ShowMatch.

Cabe recordar que el día que Julieta hizo público su embarazo habló con Teleshow y contó detalles del momento en que se enteró de la noticia: “Ni lo puedo describir, fue un torbellino de emociones. Estábamos juntos con Andrés, me hice el test y se lo dije. Fue un momento de mucha felicidad. Tardás un poquito en caer. Estamos muy felices”. “Ahora, a disfrutarlo. A ver qué me pide el cuerpo”, anticipó en aquel momento.

Justo antes de Navidad, Nair Calvo había publicado en sus redes sociales la particular y emocionante ecografía que se hizo para ver por primera vez el rostro de su hijo en camino. En el video que compartió, se la ve entrando al centro, acompañada por toda su familia. Instantes después, se la puede observar recostada en una camilla, de la mano de su novio, y bajo la atenta mirada de sus seres queridos que observaban a través de una pantalla la carita de su bebé. “Anoche vivimos una de las experiencias más mágicas de la vida: conocimos la carita del pollito junto a nuestra familia. Fue maravilloso poder compartirlo con nuestros seres queridos y saber que este recuerdo nos va a quedar para siempre. Y además les quiero contar: vamos a tener un varoncito. Me explota el corazón de amor por mi gordito mágico”, había expresado en ese entonces.

