Verónica Lozano mostró cómo transita el postoperatorio en Aspen a la espera de su regreso a la Argentina

Verónica Lozano

El jueves pasado, Verónica Lozano fue sometida a una operación de reconstrucción de sus talones luego de una fractura que sufrió al caer de siete metros desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen (Colorado) durante unas vacaciones familiares en los Estados Unidos.

Desde entonces, se encuentra en una cabaña en dicha localidad transitando el postoperatorio y a la espera de la autorización para poder subirse a un avión y regresar a la Argentina para continuar con el proceso de rehabilitación.

Mientras tanto, comparte a diario en las redes sociales cómo transita la evolución de sus pies, que lleva vendados. En las últimas horas, publicó una imagen en la que se la ve recostada sobre el sillón. De fondo, se ve la silla de ruedas, su fiel aliada por estos días y en la que se traslada. En la foto solo se ven sus piernas: una está sobre un almohadón y otra, doblada. Se la nota cómoda, aprendiendo a adaptarse a lo que viene: el proceso de rehabilitación que demandará entre dos y tres meses.

Como novedad, a la animadora le colocaron una bota walker en cada una de sus piernas. Y así lo anunció a través de ese posteo en el que, además, contó cómo está transitando todo. “¡Me siento muy bien! Evolucionando, con paciencia y el amor de mi familia y ustedes”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

El posteo de Verónica Lozano en medio de su recuperación tras la operación

VER TAMBIÉN Analía Franchín dio detalles de su charla con Verónica Lozano tras el accidente: “Pensó que había quedado paralítica”

Días atrás, todavía desde el centro médico en el que la operaron en Estados Unidos, la conductora se había expresado en sus redes sociales para agradecer los mensajes de cariño que había recibido. “Gracias por el amor y las oraciones. He recibido más amor del imaginado por mí. Gracias a Dios, virgencitas invocadas. Santos/as/ángeles/energías... Cada uno a su modo y bajo el nombre que hayan elegido ha llegado a mí y me han colmado de paz y amor”, escribió la conductora de Cortá por Lozano, su programa de Telefe en el cual estaba previsto que Paula Chaves la reemplazara durante sus días de vacaciones. En tanto, las autoridades el canal analizan la continuidad hasta que ella pueda regresar a ocupar su lugar.

En tanto, una vez que el médico la autorice a viajar, Verónica Lozano regresará a la Argentina para continuar con la rehabilitación luego de la operación por la fractura de calcáneo que sufrió en la caída desde la aerosilla. En diálogo con Teleshow, el traumatólogo Sergio Lancha Ruiz conto cómo será la recuperación de la conductora. “Primero se tiene que formar el cayo y que se unifiquen todos los fragmentos. Hay que darle movimiento, que no pierda masa muscular ni movilidad. Y lo último es el apoyo, buscar que pueda soportar el peso. Según la evolución, eso se deja para la última etapa”.

El periodista Pampito compartió el video del accidente de Verónica Lozano al caerse de una aerosilla (@pampitook)

Analía Franchín, que estaba en la aerosilla con Verónica Lozano el día del accidente, y quien la sostuvo -junto con la instructora- durante el tiempo que estuvo colgada en el aire, relató el dramático episodio que vivieron aquel día. “Ella se dio cuenta de lo trágico que podría haber sido y entonces como que de ahí en adelante fue todo buena onda y agradecimiento”.

Y aseguró que la conductora había notado que ella la estaba sosteniendo con firmeza y que había un empleado del complejo que estaba llevando una colchoneta para tratar de amortiguar su caída. Pero que llegado un momento “no aguantó más” y se soltó y cayó desde los siete metros. “Ella lo ha contado al aire. Pensó: ´Acá me caigo, quedo paralítica, me mato´. Realmente no tenía más fuerza”.

SEGUIR LEYENDO: