Beto Casella habló de su regreso a Rock & Pop y de la vigencia de Bendita: “Lo relativizo para no comerme el personaje”

En diálogo con Leandro Rud, Beto Casella habló de su vuelta a la Rock & Pop y del futuro de Bendita

El 2022 comenzó con cambios y ratificaciones para Beto Casella. Por un lado, regresó con su ciclo Bien levantado al aire de Rock & Pop luego de la experiencia en Continental, y por otro inició su temporada número 16 al frente de Bendita, el clásico de cada noche de El Nueve. Y en diálogo con Leandro Rud para La Noche, también por el canal de Colegiales, el conductor se refirió a su presente profesional y se animó a mirar más allá y vislumbrar qué será de su futuro por fuera de dos ciclos que se volvieron clásicos.

Respecto a su vuelta a la FM, Casella se mostró entusiasmado por el sonido que recupera en el aire de la Rock & Pop: “Me gusta más la FM, podes jugar mas con la música, los separadores, extrañaba el final con AC/DC, con Led Zeppelin y jugar con eso”, manifestó el conductor, aunque destacó la penetración a nivel nacional que tiene la amplitud modulada. Además, Beto agradeció la fidelidad del público que lo busca en el dial sin importar en qué emisora esté. “Eso es una bendición que no me explico bien, pero ocurre. Quienes siguen los números fríos de la radio, me decían que somos muy poquitos los que nos llevamos nuestro público a la radio que vamos. Eso no tiene precio, desde lo afectivo para mí y para el que nos contrata, sabe que va a tener un piso muy interesante”, analizó.

También se refirió a la persistencia en el tiempo de Bendita, el ciclo que suma su temporada número 16 y que lo coloca en el programa más fuerte de El Nueve, luego de un verano en el que su nombre sonó fuerte en los canales de mayor encendido. “Lo relativizo para no comerme el personaje, dimensiono las cosas como son”, aseguró en relación al éxito de su programa: “Puede que tengamos un poquito más de rating porque estamos en el prime time, hay más encendido y es casi lógico. Ahora, podría irnos pésimo pero nos va bastante bien”, sentenció.

Leandro Rud conduce La Noche los domingos a las 23.59 por El Nueve

Durante la entrevista, Casella se refirió a la posibilidad de terminar con el ciclo en un futuro y arrancando un nuevo proyecto desde cero. “En los medios, lo mejor que te puede pasar es perdurar en un producto porque funciona y porque la gente te aprueba y a mí me tocó la suerte, en radio y en tele, de perdurar en un mismo espacio. Ojalá que dure un tiempito más, pero no tengo problema, si el día de mañana se termina”, admitió Casella y se permitió ver incluso más allá de lo profesional: “A mi edad ya tenés en el panorama un posible retiro, para descansar un poco, o hacer algo sin tanta presión, porque es una presión salir al aire todos los días”, admitió el conductor.

En ese momento, Rud le preguntó sobre lo que haría en un hipotético retiro: “Si tuviera guita, viajaría”, respondió algo elusivo. Sin embargo, de inmediato profundizó en el tema: “Yo soy inquieto, inmediatamente me pondría a escribir algo. Un libro, humoradas, guiones, una obra de teatro. O a hacer podcast personales, o un canal de YouTube. Si esto se terminara, estaría dedicado a la comunicación pero desde otro lugar”, cerró.

