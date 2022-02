Miguel Mateos hará un show sinfónico en el Teatro Colón: “Es un broche de oro por mis 40 años de carrera”

El Festival Únicos, del 23 al 27 de febrero, contará de 5 días para disfrutar de grandes artistas interpretando sus grandes éxitos en versión sinfónica, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Dirán presente una gran variedad de autores como Luciano Pereyra, India Martínez, Pastora Soler, Miguel Mateos, Gerónimo Rauch, Valeria Lynch, Nocheros, Virginia Tola, La Beriso, Axel y Palito Ortega. Las entradas están a la venta a través de TuEntrada.

Acerca de su concierto que se avecina, Miguel comentó: “Buena parte de las canciones más emblemáticas de mi repertorio acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Colón. Guau! Lo sueño desde chico, desde cuando iba de la mano de mi madre saliendo del subte en la estación Tribunales para presenciar una función de la temporada lírica en ese mismo teatro, sin duda será un hito en mi carrera, en mi vida, una noche inolvidable, un evento que me permitirá cerrar con broche de oro mi gira nacional 40 años”.

“Además de interpretar versiones de mis canciones históricas, me voy a dar el lujo de estrenar esa noche una de las arias de mi ópera Los Tres Reinos, con cantantes invitados. Tengo una formación clásica, fui parte orgullosa del Conservatorio Municipal de Música Del Teatro Gral. San Martín hasta que la dictadura lo cerró. Abrace con igual pasión el Rock y el Pop, y hoy vuelvo al origen, creo que esa es la mejor síntesis la música por sobre todas las cosas sin estereotipos”, agregó Mateos.

Miguel Mateos, Axel, Palito Ortega y Luciano Pereyra encabezan la nueva edición del “Festival Únicos” en el Teatro Colón

Ese mismo día, La Beriso también estará en el Colón y Rolo Sartorio, el cantante de la banda en diálogo con Teleshow se refirió a su presentación. “Hemos tocado en River, dos veces en el Único de La Plata, en Velez, Ferro, ocho Obras... Esto lo tomamos como algo más importante por lo que es el Colón, porque es algo histórico en el país. Pero a mi no me cambia en nada”, confiesa.

Dice que no es por bajarle al precio al teatro, sino “porque eso es tenerle respeto a todos los públicos, a toda la gente que nos va a ver donde sea. Y en el Colón va a ser igual. Será un show distinto porque vamos a tocar con la sinfónica del teatro”. Sin embargo, por algún lado lo toca y es por lo familiar. “Estoy hablando con el arreglador de la sinfónica, me va mandando los arreglos a ver si me gustan. Y es hermoso escucharlo: uno se lo imagina junto a la banda, cantando… Va a ser algo emocionante, sobre todo para nuestras madres”, reconoció.

FECHAS DEL FESTIVAL ÚNICOS 2022 EN ARGENTINA

23 de febrero: Luciano Pereyra.

24 de febrero: Axel, India Martínez y Pastora Soler.

25 de febrero: Palito Ortega y Los Nocheros.

26 de febrero: La Beriso y Miguel Mateos.

27 de febrero: Virginia Tola, Gerónimo Rauch y Valeria Lynch.





SEGUIR LEYENDO: