La ex Gran Hermano Mariela Montero anunció su embrazo: “Los milagros sí existen”

Mariela Montero embarazada (Instagram)

Allá por el año 2007, Mariela Montero saltó a la fama por su participación en Gran Hermano. Y, durante un tiempo, disfrutó de las mieles de la fama que le dejó su paso por el realtiy en su versión argentina. Sin embargo, desde hace una década, esta joven oriunda de Salta decidió seguir con su carrera artística en Chile. Y allí comenzó una relación sentimental con el empresario y bancario Felipe Cabrera. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que desde hacía tiempo estaba luchando por convertirse en madre. Un sueño que, finalmente, está a punto de convertirse en realidad.

“Todos estos meses estuve esperando el momento más oportuno y hoy quiero hacerte parte del acontecimiento más importante de toda mi vida. Quiero decirte que los milagros sí existen. Que Dios sí responde a tus oraciones cuando tenés fe en él”, escribió Mariela en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se la ve acariciando su panza de cinco meses de embarazo.

Y continuó: “Lo que estoy experimentando es sin dudas un mimo de mi creador, el regalo más hermoso que recibí en todo mi camino. Las palabras se quedan cortas mientras mi cuerpo está cambiando minuto a minuto, creciendo segundo a segundo...¡Viviendo la revolución más hermosa de toda mi existencia!”.

Como si quedara algún lugar a dudas de qué era lo que estaba anunciando, Montero señaló: “Amigos míos, quiero contarles que junto a mi amor vamos a ser padres. Y estoy muy pero muy feliz de compartir esa noticia con ustedes. ¡Feliz día del amor!”. Según explicó luego, a sus 42 años y cuando ya creía que era estéril, Mariela pudo quedar embarazada sin tener que realizar ningún tipo de tratamiento de fertilización.

El posteo de Mariela Montero

Mediante un live que hizo con la periodista Cecilia Gutiérrez, la modelo dio detalles en relación a cómo transitó sus primeros meses de embarazo: “Fueron muy difíciles para mí, me sentí súper mal, los mareos… se me movía hasta el piso, también tuve vértigo. Vómitos no tuve, pero ganas de vomitar sí. Una intolerancia, una irritabilidad que todo me molestaba, las voces, la gente. Estaba muy odiosa, insoportable”.

Por otra parte, Montero destacó lo que le sucedió al experimentar las modificaciones físicas de su gestación. “Las hormonas se te revuelven increíble… Me miraba al espejo y el cambio era notorio. Más allá que soñé con esto, verlo que sucedía en mi cuerpo sigue siendo muy fuerte”, dijo. Finalmente, Mariela se sinceró: “Tengo una historia muy fuerte detrás de todo esto que es muy bonito. Hay una historia de lucha, triste, de pérdidas anteriores”.

Cabe señalar que, según reconoció, Mariela optó por no comunicar la noticia de su maternidad hasta tanto estuviera tranquila de que su bebé y ella estaban bien y se diferenció de otras famosas que salen a anunciar su gestación al momento de confirmarla. “Cuando llega ese momento quieres todo el resguardo del mundo”, indicó. Y dejó en claro que ella prefería tener “la certeza y la seguridad” de que ambos estaban “en buenas condiciones” antes de publicar una ecografía. Sin ir más lejos, en el último posteo que había realizado con fecha 4 de enero desde su lugar de nacimiento, Salta Capital, nada hacía pensar que pudiera estar transitando un embarazo.

