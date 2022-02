El impactante micro ploteado en el que se traslada L-Gante: “Gira cumbia 420″

L-Gante mostró el micro con el que sale de gira

Si el 2021 fue de gran éxito para L-Gante, este 2022 parece que también seguirá en esa línea. Es que el cantante de cumbia 420 continúa ganando fanáticos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, e incluso también en el exterior. En ese sentido, el último fin de semana ofreció un recital gratuito en Tecnópolis frente a 30 mil personas, y aseguró: “Es un momento bastante icónico. Es simbólico. Y es un reencuentro con muchísima gente que, esta vez, siento que sí fue toda convocada por nosotros. Y es para que lo disfruten. La familia, adultos, mayores, niños, porque esto es para todo el pueblo. El barrio con el barrio es mi frase”.

Actualmente, el cantante está en medio de una gira, en la que está brindando una gran cantidad de shows y, al estar lejos de su casa, se las ingenió para acondicionar de la mejor manera el micro que lo traslada. Así lo mostró en sus stories de Instagram, donde compartió imágenes del enorme vehículo de dos pisos, que posee una gigantografía suya y las leyendas “L-Gante Keloke” y “Cumbia 420″ en el exterior.

En el interior, en tanto, el vehículo está equipado con cómodos sillones, una televisión y un minibar. Para un mejor descanso y comfort de Elián Valenzuela -tal es su verdadero nombre - y su equipo, también hay una cama de dos plazas, un baño y un placard.

Días atrás, el joven oriundo de General Rodríguez había estado junto a su pareja Tamara y su beba Jamaica en el programa de Moria Casán. Al comienzo de la charla, el músico habló del fuerte vínculo que tiene con su madre, Claudia Valenzuela. “Es el límite, lo que no me hace desviarme ni excederme”, valoró el cantante. En este punto, la conductora le preguntó por el padre, y el joven se mostró escéptico. “Yo no tengo muchos recuerdos con mi papá, directamente ninguno. Pero no me causa nada”, señaló en Moria es Moria.

L-Gante habló de la relación con su padre y de las peleas con su pareja (Moria es Moria - El Nueve)

Respecto a su relación con Tamara, contó que se conocieron en la escuela y que tenían un amigo en común. Moria quiso saber qué le había gustado del músico: “El sentido del humor. Siempre me hacía reír”, contestó la joven, todavía con con algo de timidez, mientras por el contrario, la beba hacía todo lo posible para llegar al micrófono. “Ya quiere cantar”, observó Moria, que aprovechó para preguntar en qué lo había cambiado la paternidad. “Fue centrarme, ponerme en responsable, tener a alguien que me dé ese límite. Antes no estaba mucho en casa”, reconoció L-Gante.

Para no salir del tema, la conductora quiso saber cuánto había de cierto en las versiones sobre las peleas entre ambos. “Sí, nos habíamos peleado”, reconoció ella. “Pero nos peleamos de vez en cuando. Total, estamos en la misma casa y a los diez minutos estamos a los abrazos”, minimizó él. “¿Pero qué les pasó?”; insistió Moria, y Tamara reveló el motivo de la discusión. “Me habían mandado un mensaje una chica por una infidelidad, y yo creí “, explicó. “No es la primera vez, le han mandado estando yo al lado diciendo que estaba por otro lado”, agregó el músico. “Me molestó hasta que me doy cuenta que es mentira y yo sé donde está él, o está conmigo, entonces ya no creo más nada”, cerró la joven.

SEGUIR LEYENDO: