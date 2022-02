La primera foto que confirma el romance de Diego Leuco y Sofía Martínez

Amor de periodistas: Diego Leuco y Sofía Martínez oficializaron su noviazgo en las redes sociales

Diego Leuco sorprendió a sus seguidores de Instagram el viernes por la tarde cuando compartió una romántica foto donde se lo ve acompañado de Sofía Martínez, la periodista deportiva con quien está en pareja. Desde hace algunas semanas intercambian constantemente likes en sus posteos, coincidían en los mismos lugares y dejaban entrever una incipiente relación. El propio conductor decidió oficializar su noviazgo ante el público virtual y luego contó detalles sobre su feliz presente sentimental.

Con un corazón amarillo como epígrafe, y sin dar ningún detalle adicional, el periodista compartió una selfie abrazado a su novia. Los comentarios no tardaron en llegar, y su colega Catalina de Elía fue quien develó la identidad de la joven: “Amé esta pareja, que sean muy felices”, y etiquetó a ambos en su mensaje. En la galería de Instagram de Sofía muestra su pasión por el periodismo deportivo, y por el momento no replicó la tierna imagen con la que dieron a conocer su romance.

La romántica foto de Diego Leuco y Sofia Martinez

En Momento D, el magazine de la pantalla de El Trece que conduce Fabián Doman, Leuco contó que mantiene una amistad con un panelista del ciclo y bromeó: “No hablo nunca de estas cosas, me da mucha vergüenza, pero Pampito es muy amigo mío y me extorsionó; la verdad es que estoy muy contento, salimos hace un tiempito”. Además reconoció que en un principio prefirió resguardar el vínculo, hasta que sintió que estaban preparados para dar el siguiente paso: “Como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando”.

“Después hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento”, cerró el periodista, quien se mostraba soltero desde 2018, luego de finalizar su noviazgo con la productora Daniela Haissiner. En aquel entonces Ángel de Brito había confirmado la ruptura y aseguraba que había sido en muy buenos términos en honor a la relación que mantuvieron durante cuatro años, ya que incluso apostaron a la convivencia.

En 2020 la periodista deportiva cubrió los Juegos Olímpicos celebrados en Japón

Sofía Martínez trabaja en radio y televisión, y tiene más de 62.000 seguidores en Instagram

Aunque hubo algunos rumores de affaires en estos últimos años, Leuco mantuvo firme su soltería y esta es la primera vez que apuesta a un nuevo amor. La joven de bajo perfil trabaja en TV Pública, Urbana Play, y ESPN. Apasionada por el deporte, hizo la cobertura en los Juegos Olímpicos celebrados en Japón en 2020. Allí se viralizó uno de los móviles donde entrevistó a Luis Scola, el capitán de la selección argentina de básquet, quien no escondió el fastidio que le generó la derrota ante Eslovenia.

El resultado de 118-100 en el debut de los Juegos Olímpicos fue un golpe duro para el plantel y la irritación de Scola fue visible cuando se paró ante las cámaras de TV Pública para brindar su análisis del partido. La periodista deportiva se lo tomó con humor y tituló el video de lo ocurrido con ironía: “La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Luis Scola”. Al poco tiempo el jugador le pidió disculpas públicamente por su actitud, y la joven le pidió permiso para compartirlo en sus historias de Instagram: “Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos, tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo; perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”.

