Quién ganó la batalla por el último adiós: tras el enfrentamiento con la familia Fort, cómo será el sepelio de Gustavo Martínez

Hoy comenzará el último adiós a Gustavo Martínez

La muerte del personal trainer destapó una feroz interna entre la familia de Ricardo Fort y la del personal trainer, y el jueves se develó lo que parece ser la última batalla: cómo darle el último adiós a Gustavo Martínez. Parece que en este punto, tampoco pueden ponerse de acuerdo.

En las últimas horas y en diálogo con Teleshow, la jefa de prensa de Marta y Felipe, Natalia Román, había declarado que no brindaría información al respecto ya que la familia Fort quería despedirlo en soledad. “Es el tercer adulto que estos chicos pierden. Siempre con cámaras. Merecen despedirse una vez solos. Esta vez voy a tratar de que no se sepa”, enfatizó.

Mientras que, minutos después Nicolás, uno de los sobrinos de Gustavo, expresó su indignación ante esta determinación. “A mi tío lo conocían muchas personas y cuando falleció mi viejo nosotros no hicimos nada, después nos arrepentimos de eso porque también hay gente que quiere ir a despedirse. Entonces no sabemos qué hacer todavía, estoy a la espera que me llamen de la comisaría para ver si ya se puede retirar el cuerpo o no. No sé por dónde empezar, no se me muere todos los días alguien, tengo que ver una casa velatoria”. Y cerró: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Si a mí alguien me charla, bueno, pero lo único que veo es que hablan por la televisión y dicen barbaridades. Lo único que me quedo de esto es que mi tío terminó siendo un pobre infeliz, que haya tomado esa decisión habla de cómo él vivía”, expresó en diálogo con Nosotros a la Mañana.

Por ahora, parece haber ganado la pulseada la familia de Martínez, que querían un velatorio a puertas abiertas

Con el trámite legal terminado y tras la autopsia, la familia ya pudo retirar el cuerpo de Martínez para ser velado y sepultado, entonces otra vez el foco estuvo puesto en cómo sería su despedida. Finalmente fue Charly, la pareja de Nicolás, quien dio los detalles de la decisión final en Intrusos: “Será un velorio de tres o cuatro horas para que la familia puede despedirse”.

Sobre dónde descansarán los restos de Martínez, también dio precisión ya que por tratarse de una muerte judicializada, el cuerpo no puede salir de la provincia de Buenos Aires al menos por cinco años ni tampoco puede ser cremado. Al respecto, Charly dijo: “La decisión era enterrarlo en el mismo lugar donde están todos los familiares Martinez hasta que hoy se habló que no iba a poder salir de la provincia, así que hablé con el Gobierno de la Ciudad y me pusieron a disposición Chacarita”.

Sobre cómo está hoy la relación entre familias, fue categórico: “Los sobrinos están muy dolidos, hubo una manifestación de la familia Fort, a través del abogado César Carozza y Marisa -la niñera de los chicos- que dijeron que iban a pagar todo el sepelio. Entonces uno de sus sobrinos propuso buscar una casa velatoria para ir agilizando el proceso y ya nunca más hubo respuesta, cuando se sabia que esto era algo que iba a pasar entre hoy y mañana, debía resolverse”.

El foco está puesto ahora en si Marta y Felipe irán a despedirlo

Si con la presencia de cámaras y público en general finalmente asistirán Martita y Felipe, es una incógnita que se develará a partir de las 18 horas cuando comience el velatorio en la cochería Zuccotti. “Desde el lado de la familia de Gustavo se entiende que él vivió por y para los chicos y que ellos también tienen un afecto sincero por él, así que no hay ninguna prohibición para que se acerquen a despedirlo”, aseguró el sobrino político de Martínez. El entierro será el sábado a las 11 horas y marcará el fin de una semana agitada en el que todos deberán volver a buscar la paz.

SEGUIR LEYENDO: