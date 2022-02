El recuerdo de Gustavo Martínez: la emoción del personal trainer al evocar a su gran amor, Ricardo Fort

Gustavo Martínez

Una enorme tristeza generó la muerte de Gustavo Martínez la ex pareja de Ricardo Fort, tras caer desde el piso 21 de un edificio donde vivía con Marta y Felipe Fort, ubicado en Sucre al 1900, en el barrio de Belgrano. Según explicó el abogado César Carroza, el personal trainer no estaba pasando por un buen momento de salud por sufrir un principio de Alzheimer y un cuadro depresivo.

Aunque siempre cosechó un perfil bajo en los medios, el tutor legal de los mellizos Fort solía realizar algunas apariciones públicas, como ocurrió en diciembre de 2018 cuando Mica Viciconte le hizo un homenaje al Comandante en el Bailando, acompañada por Celeste Muriega y María Fernanda Callejón, las vedettes que eran amigas de Ricardo.

El homenaje fue en ShowMatch

El momento más emotivo del homenaje fue cuando pasaron un video grabado de los mellizos en el que recordaban a su padre. “No es lo mismo la tele con él que sin él”, dijo Felipe, mientras que Martita, agregó: “Era divertido, nos llevaba a Miami de un día para otro”. Luego de la coreografía, Gustavo Martínez se mostró muy emocionado y tuvo una charla con Marcelo Tinelli.

Gustavo Martínez se emocionó en ShowMatch. El personal trainer lloró en el ciclo de Marcelo Tinelli

“Gracias a ustedes. Ellos (Martita y Felipe) están divinos. Yo les doy mi vida, te lo juro. Lástima que Ricardo se perdió mucho de los hijos. El apostó por la familia, construyó una familia, pero se fue, qué se yo. Eso es lo que a mí me duele, que no pueda disfrutar de los chicos. Me duele porque los veo crecer, veo un montón de cosas que él se está perdiendo”, aseguró, con una profunda tristeza.

“Qué hermoso que Ricardo dejó a estas dos criaturas con tanto amor. Ricardo hoy está acá”, sostuvo por su parte Tinelli, conmovido por lo que se estaba viviendo en los estudios de ShowMatch. “Muchas veces se lo extraña porque le dio una impronta a este programa, más allá de las peleas. Fue una persona que discutía todo y también muy generosa. Cuestionaba cosas, pero siempre generó algo. Era un productor”, agregó el conductor.

Cabe recordar que una de sus últimas apariciones en la televisión fue en octubre del 2021, cuando fue invitado al ciclo Debo decir, conducido por Luis Novaresio. En aquella oportunidad, habló a corazón abierto de su infancia, su familia y el enorme cariño que sentía por Felipe y Marta.

“Nací en San Isidro y somos 4 hermanos. Mi mamá era ama de casa y mi papá trabajaba en Fuerza Aérea. Ella tenía una enfermedad con el alcohol y había violencia de género, pero en ese tiempo se cerraba la puerta, no se sabía”, recordó en el ciclo de América.

Además, estaba orgulloso de la familia que había formado con los mellizos: “Felipe y Martita son todo.. Con ellos trato de hacer todo lo mejor. Lo único que le pido a Dios es que me de la vida suficiente como para verlos crecer. Una vez que estén crecidos me voy a sentir completo porque yo doy la vida por ellos”.

Unos meses antes, en abril de 2021, el entrenador físico también había dado una entrevista telefónica con el periodista Juan Etchegoyen. En ese momento, aseguró que solía recibir señales del Comandante: “Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Y una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos y alguien que decía: ‘¡Dame la puerta que me la llevo!’. Te lo juro. Fue fuerte. A Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”.





SEGUIR LEYENDO: