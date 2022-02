Robertino Tarantini habló de la salud de Pata Villanueva: “Estuvo más cerca de la muerte de lo que la gente piensa”

Robertino Tarantini habló de la salud de Pata Villanueva

En febrero del año pasado, Pata Villanueva tuvo un accidente doméstico en su casa de vacaciones de Punta del Este y estuvo en coma durante varios días por una fractura de cráneo. En ese entonces, desde su entorno aseguraron que “fue un milagro que estuviera con vida” después de la caída de las escaleras, y al mes siguiente fue sometida a una operación de reconstrucción de cráneo para reemplazar el hueso craneal.

Como su evolución fue favorable, sus hijos decidieron que volviera a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos, para poder ayudarla durante el postoperatorio y la rehabilitación. Ahora y a poco más de un año de aquel episodio, su hijo Robertino Tarantini habló de cómo está la salud de su madre.

“La pasó muy mal. Se repuntó. Estuvo al borde de la muerte, muy cerca... Mucho más cerca de lo que la gente piensa. El día del accidente me escribieron de todas partes del mundo, gente que rezaba... Es una mina que dio mucho y yo creo que la vuelta de la vida es lo que te da. El amor... yo creo que la sacó la gente”, dijo Tarantini al ser entrevistado en el segmento “Herederos” de Telefe Noticias.

“Ella es un toro, es un toro. Tengo una conexión muy fuerte con mi mamá. Y todos los días aprendo cada vez más. Es el ser más maravilloso de este mundo”, expresó el hijo de Pata y de Alberto Conejo Tarantini, ex defensor de Boca Juniors y la Selección Argentina, entre otros equipos.

Pata Villanueva y Robertino Tarantini

En la entrevista, además, Tarantini hijo habló acerca de la historia de amor de sus padres. “Mis abuelos no querían saber nada con mi papá. Mi vieja era de clase media alta de San Isidro: encontrarse con un jugador de fútbol era jodido. Hasta que no nació mi hermana Bernardita, las relaciones eran con distancia. Y después lo amaron, mi viejo es un tipazo”, contó.

“Lo que tenían divertido ellos en su época es que hacían fiestas y mezclaban: estaban Dolores Blaquier y estaba JJ López. Y mi vieja decía que era muy divertido, que ese contraste era increíble”, recordó Tarantini. “Ellos estuvieron juntos 15 años. Después mi mamá estuvo cinco años con (el guitarrista) David Lebón y 15 años con su último marido. Ella estuvo 30 años afuera del país, pero fue un emblema del jet set de Argentina...”, dijo Robertino.

Robertino Tarantini

A la hora de hablar de Pata, Tarantini se emocionó y dijo: “Ella tiene una energía muy particular. Es difícil describirlo. Es impresionante el levante que tiene mamá, incluso de grande: la tirotean tipos de 35 hasta tipos de 80. Y por ahí te tira: ‘Estoy conociendo a alguien, un pibe bárbaro...’. ‘¿Qué edad tiene?’, le pregunto. ‘Es un tipo de mi edad... Tiene 45′, me dice. ‘Vos no tenés 45 años, ¿qué tu edad?’”, dijo Robertino riéndose. “Esas cosas son las que amo de mi mamá. Es una forma de vivir espectacular”.

A la vez, dijo que de Pata “tengo la forma de ser. Creo que soy una persona agradable. Y de papá, tengo los rulos. Y a veces soy terco en algunas cosas”. Para cerrar, expresó: “Les agradezco haber nacido al lado de ellos. Haberme dado la vida que me dieron. Y que estén vivos. Lo agradezco todos los días”.

