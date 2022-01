El Pollo Álvarez reveló la clave para que su matrimonio con Tefi Russo funcione

El Pollo Álvarez y Tefi Russo blanquearon su relación a principios de 2018 y en 2019 contrajeron matrimonio

El Pollo Álvarez está en uno de sus mejores momentos. A nivel profesional, está conduciendo Con amigos, Nosotros a la Mañana y este lunes debutó en El Gran Juego de la Oca junto a Dani La Chepi en El Trece y, en el plano personal, está felizmente casado con Tefi Russo desde 2019. Y, a pesar de que muchas veces surgieron rumores de separación entre ambos debido a su ajetreada vida laboral, el conductor dio su receta para que su matrimonio funcione.

“Ella es una reina y me acompaña en todo como yo también la acompaño a ella. Yo trabajo mucho, soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y ella apoya. Cuando me salió la conducción de El juego de la oca por este verano, me dijo que le diera para adelante y que nos veíamos cuando podíamos. Nuestro matrimonio es así...”, expresó en diálogo con TN. Y agregó, contundente: “Hay que pensar con la cabeza del 2022, creer que la gente tiene que estar todo el día junta es de una cabeza básica... nosotros no pensamos así. Estamos relajados, nos amamos y cada uno tiene sus tiempos... nos respetamos y fin del tema. Nos molesta la mala leche”.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo, un matrimonio "relajado"

A fines de diciembre, Joaquín, tal es su nombre de pila, le había puesto fin a las especulaciones de una ruptura con la influencer a través de una publicación que hizo en sus redes sociales. “Toda la vida y desde muy chico (estuve) solo pensando en trabajar y trabajar, cosa que amo porque además tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Hace tal vez un año empecé también a disfrutar los descansos como parte del crecimiento personal y profesional. Acá van 7 días para mi familia y para mí”, había escrito junto a una postal de Mar del Plata. Y después, publicó una foto de su mujer tomando sol de espaldas con un emojie de un fueguito, como dando a entender la pasión que despierta en él la presencia de la cocinera, con la que disfrutó de la arena y el mar.

En una reciente entrevista con Teleshow, Álvarez se había referido a su debut en el prime time del canal que comanda Adrián Suar. “Tengo una carrera a paso de hormiga porque pasé por todos los lugares de la televisión, por lo tanto, el camino es largo y me gusta mirar para atrás. Es cierto que hace dos años yo estaba conduciendo Nosotros a la mañana y de repente se terminó… y un día también volvió con todo y al programa le va bárbaro, y ahora me ofrecen el prime time del canal”, había expresado. Y señaló: “Son un montón de cosas que anhele toda mi vida. Me pone contento que, a mis 38 años, que soy un pibe para esto, me llegue esta oportunidad y que pueda estar con dos programas al aire”.

Por otra parte, había hablado sobre su estado de salud, luego de haber contraído coronavirus hace poco. “Me quedaron algunas secuelas porque me pegó bastante feo. Es una tos crónica que la tengo toda la noche y no me deja dormir. Tuve una carga viral importante que me provocó mucho dolor de cuerpo y cansancio. Me dijeron que me iba a durar un tiempo más porque era normal, pero ya estoy bien…”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: