El emotivo reencuentro de Jorge Rial con su nieto Francesco: “Su sonrisa es la mía”

El reencuentro de Jorge Rial con su nieto

Después de una semana a pura adrenalina con su regreso a la segunda mañana de Radio 10 con su programa Argenzuela, Jorge Rial pasa el fin de semana en el refugio de la familia. El periodista viajó a Córdoba, donde viven su hija Rocío y su nieto, Francesco Benicio, y desde que se subió al avión con destino a la provincia mediterránea, fue palpitando el reencuentro con una serie de historias que publicó en Instagram.

“Fran, allá vamos”, escribió antes de despegar, y también documentó el momento del arribo con su hija Rocío. “Llegó la tía Ochi y el Tata. Mucho amor”, apuntó. También mostró cómo se palpitaba el asunto en Córdoba, con un video del niño yendo a buscarlo y mandándole besos: “No soy el único con ganas de vernos”, suscribió.

Lo que siguió fueron unas postales de la jornada con Francesco. “De tal palo...” escribió citando el popular refrán, mientras ambos comían papas fritas, con un fragmento de “Cactus”, de Gustavo Cerati de fondo. Más tarde, subió una secuencia de uno de esos momentos de hermosa complicidad: “Decime que sos feliz sin decirme que sos feliz”, escribió en la primer imagen en la que se lo ve al abuelo después de hamacar al nieto, ambos con idéntica sonrisa de oreja a oreja.

La alegría de Jorge Rial durante una tarde de juegos con su nieto

De inmediato, publicó el video armado con una serie de fotos de la mencionada secuencia. Francesco se balancea con los empujones de Jorge, y en cada vaivén se les dibuja esa sonrisa que provoca la felicidad en las simples cosas. De fondo suena “La vida es bella”, por Miguel Bosé y Noa, y su letra lo dice todo: " Yo al verte sonreír soy el niño que ayer fui. / Si yo velo por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir”.

Finalmente, el conductor puso en sus palabras lo que transmitían tanto las imágenes como la canción: “Mi nieto me devuelve al lugar donde fui más feliz: mi niñez. Su sonrisa es la mía. La sensación de volar es la misma. La seguridad de las manos que empujan pero nunca te van a soltar son similares. Es la herencia. Es la sangre. Es el amor”.

Jorge Rial comenzó esta semana en la segunda mañana de Radio 10 (Franco Fafasuli)

No es el primer momento emotivo que Jorge pasa con su nieto y comparte con sus seguidores. Tiempo atrás, había reflejado la primera vez que habían jugado juntos al fútbol, una de sus grandes pasiones. “¡Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto! Un nuevo gallina”, escribió el conductor, reconocido fanático de River Plate. En esa misma jornada, registró otro momento con el formato de una película muda. Allí, Jorge simula un desmayo, mientras el hijo de Morena y el futbolista Facundo Ambrosioni lo asiste. “Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento”, escribió Rial acompañado por emojis de felicidad.

Esta semana, antes de su debut en la segunda mañana de Radio 10, Jorge habló con Teleshow donde reflejó su alegría por este desafío profesional. “La radio te da una libertad y un vuelo que no te da ningún otro medio. Hay una magia que volví a sentir y me volvió a enamorar”, aseguró, y marcó distancia con su rol de conductor en la pantalla chica. “La tele te encasilla. Yo era el tipo que hacía espectáculos, el malo. Y yo siempre fui mucho más que eso. Me divertía ese personaje hasta que me aburrió”, aseguró.





SEGUIR LEYENDO: