Jorge Rial y un día de juegos junto a su nieto: “Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia”

El tierno video de Jorge Rial con su nieto (Instagram)

En la vida hay pocos vínculos tan especiales como el que se forma entre los abuelos y los nietos, ese que se construye en base a travesuras, picardías y concesiones, y en ese plan estuvo Jorge Rial durante el fin de semana. Entre pelotazos y revolcones, el periodista volvió a ser niño por un rato durante una tarde de juegos con su nieto, Francesco Benicio, y lo quiso compartir en las redes sociales con sus seguidores.

Como si fuera el gag de película muda, Jorge simula un desmayo, mientras su nieto, hijo de Morena y el futbolista Facundo Ambrosioni lo asiste. “Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento”, escribió Rial acompañado por emojis de felicidad. La respuesta de su esposa, Romina Pereiro, demostró la complicidad del asunto. “Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije”, le escribió la nutricionista, también con dos emojis, uno de un corazón y otro con el guiño de ojo.

Pero allí no terminó la jornada familiar del periodista, y otro video los muestra compartiendo una de sus grandes pasiones. “¡Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto! Un nuevo gallina”, escribió el conductor, reconocido fanático de River Plate. Con un enterito de jean y una remera blanca, el pequeño de un año y nueve meses va y viene con una gran pelota naranja. La lleva para un lado, para el otro, la toma con la mano y la patea con su piernita derecha. No se lo ve al abuelo, pero no cuesta imaginar una sonrisa plena de felicidad. En la publicación, Rial etiquetó a su esposa y a su hija menor, Rocío, a quienes se advierte en la filmación, y contó con la respuesta del Instagram del pequeño, manejado por Morena, que resumió la la jornada escribiendo “abuelo” junto a un corazón.

No es la primera vez que el periodista expresa sus emociones más profundas en las redes sociales. Durante el mes de junio y con motivo de celebrarse el Día del Padre, el conductor volcó en su cuenta de Instagram todo el amor que siente por sus hijas y realizó un balance de su rol como padre: “No sé si queda saldo positivo. Pero dejé todo en la cancha. Transpiré la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre”. Para completar el texto, Rial compartió imágenes de entrecasa, acostado junto a sus hijas, cuando eran muy pequeñas, también jugando en el sillón de su casa y recibiendo besos de parte de las dos.

El nieto de Jorge Rial pateó una pelota por primera vez (Instagram)

Morena agradeció la carta de su padre y realizó una publicación similar en su cuenta de Instagram, haciendo partícipe del saludo a su hijo: “¡Feliz día al mejor papá y abuelo del mundo! ¡Te amamos con el alma, gracias por ser mi papá y mi gran pilar! Francesco y yo te amamos”. Rocío, su hija menor, tuvo el mismo gesto. “¡Feliz día al mejor papá de todos! Te amo, papi, gracias por todo”, posteó.

A principios de octubre el conductor encendió las alarmas cuando sintió un fuerte dolor en el pecho luego de conducir Intrusos, el histórico ciclo de América que esta temporada celebra sus veinte años al aire. Desde la producción llamaron a una ambulancia y fue a visitar al cardiólogo “Tuve un susto, ahora voy a aprovechar el reposo para replantearme cosas”, reconoció el conductor entrevistado en su propio programa. En aquella oportunidad, Morena también eligió las redes sociales para mandarle un conmovedor mensaje a su papá: “Aunque a veces peleemos o no nos entendamos, te amo, te amamos! Sé fuerte. De esta salimos como salimos de miles más, te amo, siempre juntos”. Y agregó al final: “Te necesito bien y fuerte, papi. Te amo mucho”.

Mientras se hizo un tiempo para jugar con su nieto, Jorge Rial encara el fin del año en plena restructuración de Intrusos, entre bajas históricas y posibles incorporaciones. Por su parte, Morena debutará como actriz en la temporada teatral de Carlos Paz como parte del elenco de La mentirita en el Teatro del Lago, junto a Freddy Villarreal, Iliana Calabró, René Bertrand, Laura Bruni y Rodrigo Noya.

