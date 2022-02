Pato Fontanet generó polémica por sus dichos contra Javier Milei: “Tiene cara de nazi”

Patricio Fontanet aseguró que Javier Milei tiene "cara de nazi"

El video se viralizó en las redes sociales e, inmediatamente, Patricio Pato Fontanet se convirtió en tendencia por sus dichos en contra del diputado libertario Javier Milei. En medio de un show que estaba brindando junto a su actual banda, Don Osvaldo, el ex líder de Callejeros tomó el micrófono para dirigirse a su público y apuntó directamente contra el economista, generando una enorme polémica.

“Todos aquellos cuarenta y tres millones novecientos noventa mil que se queden afuera vivirán mal. Y los diez mil dolarizados, que cobran en dólares, brindarán con Javier Milei. Está bien”, se lo escucha decir al músico hablando con ironía de la situación económica del país y de la propuesta de La libertad Avanza.

Y enseguida, en referencia directa al líder de ese partido liberal, continúa: “¡Es una idea genial la que tiene, es un visionario! Dice que (Carlos) Menem fue el mejor presidente. ¡Hizo volar Río Tercero! Es un fenómeno. Y tantas cosas más hizo volar...Hizo volar al astillero dónde se hacían los barcos, hizo volar Aerolíneas Argentina...No, ese fue (Fernando) de la Rúa, perdón. Hizo volar Telefónica, Telecóm y un montón de negocios que hubiesen quedado para el país, pero bueno....¡Qué se le va a hacer!”.

Finalmente, en la grabación que alguien del público difundió con los dichos de Fontanet, se lo escucha redondear su concepto sobre Milei diciendo: “Él quiere ir ahí, es un fenómeno. Es lindo, ¿no? Con ese peinado que tiene...Y esa cara de nazi que tiene”. Y termina con el músico moviendo frenéticamente la cabeza, en lo que según él intenta ser la imitación de los gestos del dirigente libertario.

Hasta el momento, el diputado no se refirió al tema pero se encargó de retiutear dos reflexiones de sus seguidores sobre el video con las palabras del músico. “Javier Milei está haciendo desesperar a la gente que jamás me imaginé se iba a llegar a inmutar por sus ideas. No se dan una idea de lo importante que es este llanto de impontencia por su avance imparable”, decía el primero, publicado por un usuario llamado Tony Bear. La segunda, posteada por Juan Doe, señalaba: “¡Que asustados que están! ¡Hasta este criminal hijo de pu.. habla con miedo de Javier Milei”.

Fontanet en el homenaje a las víctimas de Cromañón

El pasado 30 de diciembre, el músico participó con su grupo del homenaje que se realizó frente al obelisco en memoria de los 194 jóvenes muertos en la tragedia sufrida hace 17 años, cuando se incendió el boliche República de Cromañón en el que él estaba tocando junto a Callejeros. Varias bandas habían sido convocadas para ese día por la organización No nos cuenten Cromañón. Entre ellas figuraba La Perra que los Parió y Ojos Locos, aunque también se anunciaba “una sorpresa”.

La primera en presentarse frente a los miles de jóvenes reunidos sobre Diagonal Norte fue Peligrosos Inocentes, cuyo bajista es uno de los sobrevivientes de la tragedia. Y tras su actuación estaba prevista la presencia de Seba Mendoza. Sin embargo, quien irrumpió sobre el escenario fue Fontanet junto a Don Osvaldo, quien cantó cuatro temas. “Muchísimas gracias a la gente que arma todo esto por acordarse siempre. Muchísimas gracias. Salud, loco. Buenas noches”, dijo al cerrar su actuación y retirarse rodeado de un gran dispositivo de seguridad.

Cabe recordar que Fontanet fue condenado a 7 años de prisión por ser encontrado responsable de esta tragedia que se desató a raíz de las bengalas lanzadas por el público en medio de su show. Y recién recuperó la libertad en 2018. Era el último de los condenados por el incendio que aún cumplía su pena en prisión. Antes habían sido beneficiados con la libertad condicional el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone y los guitarristas Elio Delgado y Maximiliano Djerfy.

También había sido condenado a 20 años de cárcel que luego le bajaron a 10 Omar Chabán, dueño del local, quien murió en 2014. Y fueron sentenciadas dos funcionarias del Gobierno de la Ciudad, por entonces a cargo de Aníbal Ibarra, involucradas en la habilitación irregular del boliche.

