La reacción de Florencia Peña cuando Diego Peretti le dijo su edad: “No lo puedo creer”

Diego Peretti cumplió años y dejó perpleja a Florencia Peña con su edad

Esta semana, Florencia Peña recibió a Diego Peretti en Flor de Equipo (Telefe) en el mismo día en que el actor cumplió años. Y, al decir su edad, la conductora quedó muy sorprendida ante la respuesta que le dio el protagonista de Los Simuladores.

“Hoy es el cumpleaños de Diego, no te vamos a preguntar cuántos cumplís. ¿Vos sos de decir la edad, te importa la edad?”, le preguntó Peña a Peretti. “La decimos, si querés...”, le respondió él queriendo poner un poco de suspenso, aunque de golpe le dio la respuesta.

“60″, le dijo el actor y dejó azorada a la conductora, quien se quedó mirándolo por varios segundos en silencio y con la boca abierta. Florencia se tiró hacia atrás, se sacó los lentes para mirarlo nuevamente a Peretti y le dijo: “¿60?”. “60″, repitió él. “¿Sos boludo? No lo puedo creer, ¿acabás de cumplir 60? Es joda”, insistía Flor, incrédula.

“No, de verdad, de verdad”, decía Peretti, como disculpándose. “Diego... no estás cumpliendo 60″, seguía Flor. “Sí”, insistía él. “No lo puedo creer, es que no parece”, dijo Peña sin dar crédito. “Mejor, mejooor...”, agradeció el esta especie de cumplido. “Pensé que me ibas a decir que cumplías 51, 53.. ¿60? Estás espectacular”, describió la conductora. “Lo chequeamos”, comenzaron a decir en el panel, alrededor de Florencia. “Sabés que sí, es verdad Flor”, le dijo Paulo Kablan. “Está chequeado”. “En Wikipedia todavía dice 59 años”, le apuntaron.

La sorpresa de Florencia Peña ante la revelación de Diego Peretti

“¿60, boludo? Estás espectacular”, seguía Florencia hacia Peretti. “Buenísimo, buenísimo. Seguimos, entonces”, contestó él. “Cuando vos eras chico y pensabas en un tipo de 60, no te imaginabas a vos mismo, ¿no?“, le preguntó Nancy Pazos. “La verdad que estoy contento porque puedo seguir haciendo actividades, eh...”, le respondió Peretti con una sonrisa pícara que despertó la carcajada cómplice de Florencia y Nancy. “No siento incapacidad. Sí algún dolor... Pero para hacer teatro, que es muy físico, estoy bien ahí”, cerró Peretti sobre el tema de la edad. “La verdad que estás bárbaro”, volvió a remarcar Flor.

A mediados de enero, Peretti junto a Adrián Suar estrenaron Inmaduros en el teatro El Nacional a sala llena. La dupla estuvo acompañada por Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi. Al final de la función, el público presente ovacionó al elenco

La comedia tuvo un preestreno en septiembre pasado y desde este jueves hará temporada en la sala ubicada en Avenida Corrientes 960. La obra fue escrita por Juan Vera y Daniel Cúparo. Además cuenta con la dirección de Mauricio Dayub, y la producción general de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre.

El elenco de Inmaduros, la obra que Diego Peretti protagoniza junto a Adrián Suar

En la trama, Alfi (Adrián Suar) y Fideo (Diego Peretti) son amigos de toda la vida. No pueden ser más diferentes: Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa..., su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfi en busca de consuelo. Alfi, para ayudarlo -a su manera, obviamente-, arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión, que Fideo acepta a regañadientes. De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les van a hacer descubrir el lugar central que las mujeres -lo femenino- han tenido en sus vidas.

