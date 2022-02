Mario Pergolini contó que murió su padre, con quien no tenía buena relación: “No me produjo nada su muerte”

Mario Pergolini fue entrevistado por Andy Kusnetzoff y recordó algunas de sus peleas mediáticas

“Lo amé, lo sufrí, pero sin dudas es la persona por la cual yo estoy acá. Y para mí es muy importante que esté acá, así que gracias por venir, Mario Daniel Pergolini, buen día”, anunció Andy Kusnetzoff en la mañana de este viernes para presentar a su invitado especial en el día en que cumple exactos 20 años de Perros de la Calle (Urbana Play), su éxito radial.

Así, durante casi una hora y media tuvo en el aire a su mentor en los medios, en una conversación que estuvo lejos del registro de una entrevista formal y se pareció más a una charla íntima entre dos viejos conocidos. La radio, la tele, el éxito, el futuro, su frustrado trayecto como vicepresidente de Boca Juniors, la familia y la vida fueron algunos de los temas por los que pasearon.

“Terminaste peleado con un montón de gente... Cuando te ves hoy con esta madurez, ¿cambiarías algo?”, le preguntó Kusnetzoff a Pergolini. La respuesta de Mario: “Lo que había en juego en radio en ese momento era muy distinto a lo que hay en juego ahora. La vanidad era otra, la exposición era otra... Uno no puede estar orgulloso de haber dicho cosas feas. Si las pongo en el contexto, muchas las tomo como humor, eran parte de lo que éramos. Lo habíamos hecho antes con Marcelo (Tinelli). Y siempre es una buena forma de decir quién sos vos a través de lo que uno piensa del otro. Eso fue una forma de ser y que funcionaba. Los programas que hicimos eran muy así, como CQC. Era una fórmula mía. Lo tomé como una fórmula, nunca pensé que era algo muy ofensivo”.

En ese plan, el propio Pergolini dijo: “Recordemos varias frases: ‘Ojalá no te lo gastes en medicamentos oncológicos’ tal vez es la más famosa. Linda frase, linda frase... Ahí volcaba. Después lo leía y ufff”, expresó al recordar el cruce mediático que tuvo con Daniel Tognetti luego de que éste le ganara un juicio laboral.

“¿Tu mujer qué te decía? Porque Lola es psicóloga, te conoce desde otro lado”, inquirió Andy y ante el silencio de Pergolini, se asombró: “Aia, nunca te vi pensar tanto”. “Es que quiero ser claro cuando hablo a través de otro”, dijo al fin Mario, y amplió: “En esa época era así. También era muy difícil esconderte de quién eras en el aire y después ser una persona super buena y agradable. En las épocas competitivas, era en general así... tampoco creo que era tanto”.

Luego, Andy recordó que una vez un compañero de ambos, el periodista Nacho Goano, le dijo que no conocía la casa de Pergolini. Entonces, Kusnetzoff quiso saber: “¿Tiene que ver con tu historia familiar? ¿Con cómo te llevabas con tu viejo?”. “No, la verdad que no...”, dijo Mario como queriendo cerrar el tema. Pero el conductor del programa fue por más e ilustró con otra anécdota sobre la difícil relación entre Pergolini y su padre.

Mario Pergolini contó que murió su papá y que no le produjo "nada"

“Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está'. Me contestó: ‘Soy el papá'. Fue en el año 2001. Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba...”, relató Andy para poner en contexto a sus oyentes. Y de repente, Pergolini lo sorprendió con una revelación: “Murió mi papá, Andy, te quiero decir...”

“¿Hace mucho?”, quiso saber Kusnetzoff. “No”, dijo Pergolini. “¿Poco?”, le insistió. “Sí”, dijo Mario y ante la pregunta de si sintió algo al respecto, amplió: “No, no me causó nada... Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije: ‘Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar’”. “¿Y la ayudaste?”, preguntó Andy. “Sí, claro, claro... A ella, no a él”, le respondió.

“¿No te produjo nada?”, insistió Kusnetzoff. Y Pergolini cerró: “No, nada... Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”.

Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff, frente a frente en una charla íntima

Sobre el final de la conversación, Kusnetzoff le preguntó: “Mario, ¿sos plenamente feliz?”. Y la respuesta: “No lo soy, no creo que lo sea, no estoy configurado para eso pero no me molesta. Como no me molesta pensar que fue la vida de otro. No soy mas un león, soy otra cosa”. “¿No extrañás ser el pijudo, el león?”, insistió Andy. “Fue buena la época en la que me decían: ‘Señor, pase’, pero bueno ya pasó. Si lo podés procesar estuvo bien”, cerró Pergolini.

