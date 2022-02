Las lágrimas de Sandra Borghi en la despedida de Nosotros a la mañana: los motivos de su partida

Las lagrimas de Sandra Borghi en la despedida de Nosotros a la mañana (Video: El Trece)

“Lo deseé tanto, lo busqué tanto, estudié pensando en mi sueño… Y hoy puedo cumplirlo”, escribió Sandra Borghi en su cuenta de Instagram al anunciar que este viernes fue su último programa de Nosotros a la mañana, el ciclo que condujo con Joaquín El Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece, porque le surgieron nuevos proyectos laborales que no podía rechazar. Es que, como lo dijo en el posteo, fue un anhelo desde que comenzó la carrera de periodismo.

La conductora estará al frente del noticiero del mediodía de El Trece junto con Luis Otero, quien se había ido en 2019 para abocarse a la política. Y esta mañana tuvo una emotiva despedida con sus compañeros. El primero en hablar fue El Pollo. “Te agradezco porque gracias a tu humildad y a lo que sos como compañera y como mamá, porque me tratás como a un hijo, me hiciste crecer mucho a mí”, sostuvo el conductor que seguirá en el ciclo junto a Mariel Di Lenarda.

“Yo digo que me cuidas: hay un montón de momentos en que yo flaqueo y ella me agarra la mano -le dijo a los televidentes asegurando que muchas veces esas imágenes no salen en cámara-. Me cuida cuando lo ve para que yo no quede expuesto o en una condición que no debería estar. Te agradezco por eso, por hacerme crecer -siguió-. Te quiero horrores. Este programa se podría llamar tranquilamente Sandra Borghi. Sos nuestro pilar. Te deseo lo mejor para lo que viene”.

Entre lágrimas, la periodista se despidió de cada uno de sus compañeros, a quienes tomó de la mano. “Una de las cosas que más me va a costar es la gente. Es lo que más voy a extrañar”, dijo también mencionando a quienes trabajan detrás de cámara como equipo de producción, iluminadores, sonidistas, maquilladores, camarógrafos.

“Monti, estoy tan contenta de trabajar con vos. Te lo dije cuando llegaste. Siempre quise trabajar con vos. También fue un sueño cumplido. Lo dijimos juntos y hoy lo volvemos a reconfirmar”, le dijo Borghi a Carlos Monti. Luego, siguió abrazando y dedicándole emotivas palabras al resto de los panelistas.

Cuando llegó al puesto de Mariel Di Lenarda, quien ocupará su lugar en el ciclo periodístico, aseguró: “Para mí esto es lo mejor que dejo. Lo digo de verdad. Sé quién es Mariel: una profesional enorme, de las más reconocidas periodistas de la calle, la palabra que más le llega al teléfono es ‘bien merecido’. Y yo también lo digo: bien merecido este lugar. Lo va a hacer mucho mejor que yo, seguramente, porque es más rigurosa, es más profesional, es muy buena persona”, dijo y, señalando al Pollo, agregó: “Te va a cuidar, fue lo que le pedí”.

Mariel Di Lenarda

“Esto sos vos. Tenés un corazón enorme, sos generosa y presente como pocas. Situación que haya, ella te la resuelve”, dijo Di Lenarda sobre su colega y amiga. “Te va a ir muy bien. Soñábamos con ese noticiero y ahora lo vas a hacer. Yo espero estar a la altura, me encanta trabajar en buenos grupos”, agregó.

Mientras Sandra Borghi se había ido a abrazar a sus compañeros que trabajan detrás de cámara, El Pollo Álvarez le hizo una advertencia. “Nos queda un minuto”, le dijo, pero no para apurar la despedida sino para darle el pie a Rosa, la madre de la periodista, que estaba del otro lado de la línea. “Tengo que reponerme porque estoy llorando un montón”, admitió la mujer mientras en la pantalla mostraban fotos de la conductora cuando era chiquita.

“Hola, mi amor. Qué linda estás”, saludó a su hija, quien celebró al aire, luego de escucharla: “Es mi mamá”, visiblemente emocionada. “Gracias por estar ahí, mami. Yo te cuento que estoy cumpliendo un sueño”, agregó sobre su rol de conductora del noticiero del mediodía de El Trece. “Un sueño que se haya hecho realidad -agregó su madre-. Hija de mi vida, te lo mereces por lo luchadora que sos”.

La emotiva despedida de Sandra Borghi de Nosotros a la mañana (Video: El Trece)

