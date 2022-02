Marian Farjat denunció una mala praxis en una cirugía estética: “El médico se me rio en la cara”

Marian Farjat denunció mala praxis en una de sus cirugías estéticas (Foto: Instagram)

Marian Farjat contó la dramática situación que todavía atraviesa por una cirugía estética en su nariz a la que se sometió en 2017. A través de un relato angustiante, la ex Gran Hermano denunció la mala praxis médica y enumeró todas las complicaciones que viene sufriendo desde esa operación.

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre”, comenzó contando en sus historias de Instagram. “Le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, expresó con indignación acerca de la reacción por parte del cirujano ante su reclamo.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, enumeró las distintas complicaciones que viene acarreando desde la intervención quirúrgica. “No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, agregó al respecto.

Al mismo tiempo, Marian contó que se trató con otros especialistas pero que tampoco pidieron encontrarle solución alguna a sus problemas de salud. “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, dijo la ex novia de Brian Lanzelotta.

“Con todas las operaciones me volví adicta a la anestesia", confesó Marian Farjat

Pese a todo esto, Farjat dijo que no piensa iniciar acciones legales porque eso “no arreglará el daño” que le provocó. “Silvina Luna, a la que una vez me crucé, me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida, pero yo no le di bola”, cerró. Después de dejar la casa de Gran Hermano, Marian acudió en distintas oportunidades al cirujano para practicarse diversos retoques estéticos. Incluso, alguna vez confesó que llegó al punto de convertirse en “adicta” a las operaciones, pero muy especialmente “a la anestesia”.

“Con las bubis me pasaba que había adelgazado como diez kilos, me sentía que no tenía forma. Un día me puse un corpiño y no me gustaba como me quedaba y me dije que me las iba a hacer. Muchas chicas me preguntan con quién me operé o cuánto me puse”, contó. También dijo que se aplicó botox en la frente y colágeno en los labios.

“Con todas las operaciones me volví adicta a la anestesia, que es adictiva. Hay que tener cuidado, es peligrosa. Pero hay una sensación de como que volás, soñaba cada cosa rarísima. Está bueno, pero hay que usarla para las cirugías”, confesó Marian.

Marian Farjat saltó a la fama tras su participación en la edición 2015 de Gran Hermano

Farjat fue parte de la edición 2015 de Gran Hermano, la misma en la que participaron personajes como Lanzelotta, Romina Malaspina, Francisco Delgado, Florencia Zaccanti y Maypi Delgado, entre otros. Y pocos años después, le dio un vuelco a su carrera al transformarse en youtuber, compartiendo distintas escenas de su vida doméstica. Más adelante, también le sacó punta a su faceta como cantante, presentando canciones y videoclips de temas como “Salvaje”, “Iris” y “Fuega”.

El año pasado, Marian fue noticia por haber denunciado que sus perros se habían perdido. “Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos, son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos”, relató la influencer en aquella oportunidad, muy angustiada.

SEGUIR LEYENDO: