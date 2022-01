Tomás Fonzi calificó de “tibio” al jurado de Masterchef Celebrity: la reacción de los chefs

El reproche de Tomas Fonzi a Damian Betular

Después de una tensa gala de eliminación, en la que finalmente el jurado de Masterchef Celebrity se apiadó de los participantes y por primera vez decidió que todos pasen a la próxima ronda del reality, este lunes Juariu, Catherine Fulop, Barbie Vélez, Tomás Fonzi y la Peque Pareto comenzaron la semana con una complicada prueba.

En este sentido, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui los desafío a hacer una receta libre en una hora, pero con el obstáculo de que debían inflar en tan solo dos minutos un globo por cada ingrediente que quisieran utilizar en su preparación. Al finalizar el tiempo, cada famoso tuvo ya definidos sus elementos, aunque la influencer, que tenía un beneficio por haber obtenido la medalla de plata, tuvo la posibilidad de quitarle uno a cada uno de sus compañeros.

Lo cierto es que finalmente todos pusieron manos a la obra, y el jurado fue pasando por las distintas estaciones, pero el momento más tenso llegó cuando el ex Bake Off llegó a la de Fonzi. “Sí, sí...¿y qué más dijo? Ok, ¿todo eso dijo? Yo me ocupo”, expresó Betular, haciendo como que hablaba con alguien por teléfono. Acto seguido, se acercó al actor, y luego de discutir sobre el plato que estaba preparando, lo acorraló: “Ayer escuché que estábamos un poco tibios porque no habíamos eliminado a nadie...”. “No, bueno, vinimos a ver sangre y no vimos nada. Se la pasan diciendo ´que la competencia, que la competencia´, uno se pone re altruista, todo el mundo como que nadie sufra...”, le reprochó Tomás. Y reafirmó que el jurado estuvo “tibio”. En ese instante, Damián cerró de forma irónica “Es bueno saberlo, para saber con quién hablamos”.

Tomas Fonzi le aclaro sus dichos a Santiago Del Moro

Momentos después, Santiago Del Moro fue a consultar al ex Verano del ‘98 por sus polémicos dichos. “Fonzi, a mí me vas a contar la verdad. Anoche esperabas sangre...”. “Sangre es una forma muy cruda de ponerlo, pero ustedes se la pasan diciendo que esto es una competencia. Pero de pronto somos todos...”, sentenció Tomás.

Cuando llegó la devolución al actor, fue el dueño de Tegui el primero en ser irónico con él. “Está tibio”, dijo el chef al probar su receta, y en clara referencia al adjetivo que el participante había utilizado para referirse a los jueces. “¿Tibio de temperatura?”, indagó su colega italian. A lo que Betular agregó: “¿O de carácter?”. “No sé, hay tibio en el ambiente”, respondió Germán. “Es por lo que dijiste, Tomi”, le recordó el conductor. Y el concursante expresó: “Ah, bueno...”. “Decinos tibios ahora”, le retrucó Martitegui. “No, no le digo tibios, pero me parece que fue una decisión...”, comenzó a justificarse él. Y Donato lo interrumpió para desafiarlo: “Dale, decinos tibios”. Lejos de achicarse, Fonzi les dijo entre risas: “¡Tibios!”. “Está bien, me encanta que me lo diga en la cara”, cerró Damián, de forma contundente.

German Martitegui le respondio a Tomas Fonzi tras calificarlos de "tibios"

Finalmente, y a pesar de que hizo una buena performance, Tomás obtuvo el delantal gris junto a Barbie Vélez (que hasta hoy estaba reemplazando a Denise Dumas por su Covid). Y. por otro lado, tanto la Peque como Cathy y Juariu fueron consideradas las mejores de la noche y pasaron directamente al miércoles de beneficios.

