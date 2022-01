Nicole Neumann y Manu Urcera, lejos de la polémica: mar, familia y relax en Punta del Este

Nicole Neumann descansa en Punta del Este (RS Fotos)

Pudo haberse convertido en la primera gran novela del verano pero dos de los protagonistas principales le bajaron los decibeles desde el comienzo. Nicole Neumann y Manu Urcera optaron por transitar sus días en Punta del Este sin hacer mayores referencia a las versiones de una supuesta infidelidad del piloto de autos. Hubo algún mensaje enigmático de la modelo, una desmentida terminante de su novio y ninguna otra mención al tema.

Los novios eligieron poner la energía en otro lado y aprovecharon el buen clima que se repite en las playas esteñas para disfrutar a pleno de la playa en compañía de Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de la modelo de su relación con el ex futbolista Fabián Cubero. Desde su llegada hace una semana, los cinco se dispusieron a aprovechar cada momento de sus vacaciones. Disfrutaron del sol y el mar, pasearon en bicicleta y jugaron al tenis. Además, celebraron el cumpleaños de Allegra con una celebración en un yate.

Nicole y Manu Urcera se refrescaron en el mar junto a Sienna, la hija menor de la modelo y Fabián Cubero

Nicole y compañía pasaron Año Nuevo en Las Grutas y luego viajaron a Punta del Este

A la pareja siempre se la vio muy enamorada en cada una de las actividades y la tarde del miércoles no fue la excepción. La modelo y conductora lució una bikini lila y repartió su tiempo entre el relax en la arena, donde se protegieron del sol bajo la sombra de un gazebo, y el alivio del mar, donde se refrescó en compañía de su novio y su hija menor, para salir los tres tomados de la mano.

Ayer por la tarde, Urcera por primera vez se refirió públicamente a los supuestos chats que lo involucran en un affaire con una promotora. Lo hizo con un mensaje que le envió a Virginia Gallardo para que lo leyera al aire de Intrusos. “Estamos bárbaro y en familia. El chat es falso”, señaló la panelista citando a Urcera. Luego Gallardo continuó trasmitiendo las palabras que le había enviado el piloto: “Todo lo que se dijo es falso. No hubo pelea ni discusión ni nada. Niki está bastante acostumbrada a que salgan con este tipo de cosas y se las banca”, cerró, dando por terminada la polémica.

La pareja disfruta a pleno sus vacaciones en Uruguay

Previamente, Nicole se había manifestado en su cuenta de Instagram con un mensaje enigmático en el máximo de la difusión. Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material”, comenzaba diciendo la placa que replicó de una cuenta inspirada en el escritor Paulo Coelho.

Pero la frase continuaba. “Que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”, cerró Nicole, sin decir ni una palabra más. En cambio, sí tuvo mucho que comunicar a través de las imágenes. Y allí se la veía junto a Manu, sus hijas y sus amigos celebrando el cumpleaños de su hija, a bordo de un yate y sin atisbos de crisis a la vista.

La pareja disfruta del mejor momento de su relación (RS Fotos)

El tema explotó hace una semana en A la tarde (América), cuando apareció la captura de un chat entre el piloto y Melina Eugster. Se trata de una modelo oriunda de la Patagonia, con quien habría coordinado un encuentro para Año Nuevo, cuestión que despertó rumores de infidelidad. La promotora aseguró haberlo conocido durante una carrera, aunque luego reveló en el mismo programa de América que el encuentro no se produjo. “No se pudo porque él tenía a toda la gente atrás, su familia... Fue imposible, así que quedó ahí, en realidad. Yo no lo vi, ni mucho menos. La conversación quedó ahí y no nos escribimos más”, dijo la mujer

