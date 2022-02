Cinthia Fernández criticó a Nicole Neumann por hablar de los “sacrificios” que hace por sus hijas

Un nuevo conflicto entre Nicole Neumann y Cinthia Fernández

Desde hace varias semanas, Nicole Neumann está disfrutando de varios viajes con su pareja, Manu Urcera. Primero estuvieron en Las Grutas, donde pasaron fin de año. Luego viajaron a Punta del Este para los primeros días de enero. Ahora se encuentran en Valencia, donde llegaron hace poco más de diez días. Los dos primeras escapadas las realizaron con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo la modelo en su matrimonio con Fabián Cubero, mientras que a Europa viajó la pareja sola.

Más allá de que está en compañía de su novio, la empresaria tiene momentos de melancolía en los que extraña a sus hijas quienes se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Por este motivo, decidió hacer público este sentimiento y compartirlo con sus casi dos millones de seguidores de Instagram.

El disparador fue la pantalla de su celular, en el que la carpeta de fotos apareció una imagen de Sienna, su hija menor. Nicole hizo una captura y resaltó la foto de la pequeña con un corazón. Luego, subió la imagen a sus historias con un emotivo mensaje: “Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”.

El mensaje de Nicole Neumann

Tras la publicación de la nota de Teleshow sobre los dichos de Neumann, Cinthia Fernández hizo un comentario irónico en sus redes sociales. “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?”, se preguntó la modelo que también es mamá de Charis, Bella y Francesca.

Pero Cinthia no fue la única que cuestionó a la jurado del programa Los 8 escalones por haberse ido de viaje con su pareja hace un mes aproximadamente. Una seguidora de Nicole le preguntó: “¿Sacrificio y te vas tres semanas o más, tantos compromisos tenés?”. La modelo le respondió: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”.

Por otra parte, recientemente Fernández fue noticia por un fuerte comentario que hizo en las redes sociales al quejarse del monto que recibe de cuota alimentaria de parte de su ex, Matías Defederico, para cubrir los gastos de sus tres hijas. En un posteo mostró un ticket de la compra que había realizado en el supermercado por $57.519,13.

“Sin carne, sin artículos de limpieza, sin verduras gasté esto...”, escribió la bailarina y detalló algunos de los productos que había comprado: “Todo lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”. Sobre la misma publicación mostró el comprobante de la cuota alimentaria que depositó el ex futbolista con la suma de 55 mil pesos. “No me alcanza, viejo, ni para el super”, aseveró. Luego, continuó: “Y dice que son $40 mil para la cuota y $15 mil para la obra social, que sale $36 mil. Y que me quitó de su débito (claramente porque eran más de $15 mil)”.

Además, sumó otros gastos de sus hijas que debe cubrir como la cuota del colegio, los útiles, los uniformes, y el material que necesitan para estudiar. “El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, finalizó la ex participante del Bailando sobre las dificultades económicas que tiene cada mes.

El posteo de Cinthia Fernández

