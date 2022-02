Un chat al descubierto y una sospecha: los detalles de la escandalosa separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy Tagliani y su ahora ex novio, Leo Alturria, en el living de Susana

Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria y fue ella misma quien se encargó de anunciar a través de sus redes sociales la ruptura con el joven luego de tres años y medio de relación. Al comienzo, parecía que todo ocurrió en buenos términos, pero con el paso de los días trascendieron los verdaderos motivos por los que el noviazgo llegó a su fin.

El periodista Ángel de Brito dio a conocer detalles de este escándalo al que llamó #LizyGate. “Se pudrió todo hace dos meses. Esta fue la última nota de la pareja”, señaló el conductor sobre la entrevista que dieron en No es tan tarde (Telefe), el programa de Germán Paoloski.

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

Además reveló por qué Alturria decidió terminar el noviazgo con la humorista: “Leo le descubrió un mensaje a Lizy con un chongo. Era solo histeriqueo, nunca pasó del chat”. Y aclaró que él le pidió a Tagliani que “no lo mate” y por eso ella publicó un mensaje “amoroso re buena onda”. Más allá de que la conductora cumplió con su parte, él no tardó en deslizar que le había sido infiel.

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

Luego, De Brito se refirió al viaje que hicieron hace un mes a España para grabar el ciclo Por el mundo (Telefe), conducido por Marley. En esa oportunidad, ya estaban distanciados pero igualmente aprovecharon la escapada. “Como ya lo habían planeado, Lizy lo llevó igual de viaje por Europa con Marley. No quiso dejarlo sin Rainbow Tour”, manifestó.

También publicó una foto que tomó Alturria con el grupo y aseguró que hubo algunos roces. “El ‘clan Marley’ le decía ‘no lo traigas si ya se separaron’. El más enojado es el de atrás que ni mira en la selfie”, explicó respecto al gesto del productor Federico Hoffman. “De paso se ahorraban un pasaje, viáticos, comidas, excursiones”, agregó el periodista.

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

Por otra parte, Ángel mostró las capturas de algunos de los mensajes que recibió Leo luego de su separación en los que lo acusan de querer buscar fama y prensa. “La gente la da mucho amor”, aseguró en tono irónico en Instagram. “¿En cuánto aparece gente para colgarse de esta historia?”, preguntó.

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

El 28 de enero, Lizy había publicado la noticia de que volvía a estar soltera: “Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere...”.

Los posteos de Ángel de Brito sobre la separación de Lizy y Leo

Incluso, en ese posteo el propio Alturria comentó, siguiendo con la broma: “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos...”.

El asunto se volvió más polémico con un comentario que Leo hizo en Instagram. Todo comenzó cuando una internauta se interesó en el exnovio de la humorista: “Si te gustan estilistas... ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”. Sin vueltas, él contestó con una filosa observación: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Con este mensaje, dio a entender que habría habido una infidelidad por parte de la conductora de Trato hecho (Telefe). En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra de Lizy, quien evitó la polémica: “Nada para decir, lo mío termino con mi posteo y su contestación, me quedo con eso”.





SEGUIR LEYENDO: