El renacer de la AM: Cristina Pérez y Pablo Rossi debutaron en Rivadavia y Eduardo Feinmann anticipó cómo será su desembarco en Mitre

Las principales emisoras de AM se reacomodaron y modificaron sus grillas en horarios centrales de su programación con el ingreso y egreso de figuras prestigiosas que cuentan con audiencias fieles. A diferencia de otros años, el mes de febrero se convirtió en el punto de largada de un año que será muy competitivo para la radiofonía argentina.

Pablo Rossi y Cristina Pérez debutaron este lunes en Rivadavia tras haber estado cinco años en Mitre. El conductor se encargó de la franja de 6 a 9 con Esta mañana, al tiempo que Pérez, que esta noche regresará a Telefe Noticias, condujo la segunda mañana con su ciclo Sin Vueltas.

“Llegó ella, la gran dama de la radiofonía argentina, Cristina Pérez”, dijo Rossi a las 8:54. “No vas a encontrar otra presentación como esta”, agregó. Pérez se sinceró: “¿Cómo hacemos para que se escuchen los latidos del corazón en la radio? Es un momento histórico, estoy feliz”.

Chistes y complicidad: el primer pase de Pablo Rossi y Cristina Pérez en radio Rivadavia

Para finalizar el pase, que contó con las imitaciones del humorista Ariel Tarico, la conductora dejó una reflexión: “La radio es el poder de la palabra y la audiencia está comprometida con la realidad, nos reímos y está buenísimo, pero nos toca un año bisagra donde están pasando muchas cosas en la Argentina. Un día nos vamos a encontrar discutiendo temas bravos”. Rossi agregó: “Nosotros compartimos un universo de valores y una manera frontal desde la convicción de enfrentar las cosas y el contrato radial será decir lo que pensamos con la libertad que nos da la radio”.

Cristina Pérez, Pablo Rossi y equipo en Rivadavia

Casi a la misma hora, la voz de Eduardo Feinmann apareció por primera vez en Radio Mitre. A modo de adelanto de lo que se viene -su programa comenzará el 7 de febrero-, el periodista estuvo al aire este lunes a través de una comunicación telefónica. Saludó a la audiencia e intercambió chistes con sus nuevos compañeros de aire: María Isabel Sánchez, Leandro Buonsante y Rolo Villar. También continuará en el equipo el doctor Alberto Cormillot. El conductor anticipó que se sumarán otros colaboradores a la mesa.

“Qué lindo que es volver a casa. Trabajé casi seis años en Mitre. Vamos a hablar de actualidad todos los días, mantener informada a la gente, hacer el pase con Lanata y creo que eso va a dar que hablar. Nos vamos a informar y nos vamos a divertir”, prometió.

Eduardo Feinmann anunció su llegada a radio Mitre con "Alguien tiene que decirlo"

Tras la renuncia de Longobardi, el ciclo estuvo a cargo transitoriamente por Willy Kohan. A fines de diciembre, fue reemplazado por otro hombre de la casa, Jorge Fernández Díaz, que luego de sus vacaciones volverá a su horario original, a las 20, con su programa Pensándolo bien.

La segunda mañana seguirá a cargo de Jorge Lanata, que se reincorporará mañana 1° de Febrero para continuar al frente de su ya clásico Lanata Sin Filtro. El próximo lunes, Feinmann y Lanata harán el clásico pase de las 10 por primera vez.

Julio Lagos (Foto: Daniel Gona)

Julio Lagos, otra figura importante de la radio, debutó el 3 de enero con el programa La radio sos vos, en Rivadavia a las 21, en una nueva aventura en el éter y en las plataformas de la histórica emisora de la calle Arenales. “Esto es milagroso. Voy a cumplir 77 el lunes 3 de enero, y en general a esa edad, no se empieza algo, no se inicia una aventura y a mí me pasa algo extraordinario que me regala la vida”, había dicho a Teleshow.

En tanto, sin Luis Novaresio, las mañanas de La Red estarán a cargo de Paulo Vilouta y Gustavo López. Mientras que Beto Casella dejó de conducir Bien Levantado en Continental, lugar que ahora ocupará Diego Korol. El conductor del popular programa Bendita (El Nueve) ya arregló para regresar a la FM Rock & Pop, donde ya había estado trabajando en 2018 y 2019.

