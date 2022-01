La palabra de Lizy Tagliani luego de que su ex deslizara que le fue infiel

Lizy Tagliani y Leo Alturria anunciaron su separación el último viernes

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”. Con estas palabras, el viernes pasado Lizy Tagliani anunciaba su separación, aunque dejaba en claro que todo había sido en los mejores términos.

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”, agregó divertida en esa ocasión.

Incluso, en ese posteo el propio Alturria comentó, siguiendo con la broma: “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero”.

Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria

Sin embargo, en las últimas horas todo parece haber cambiado de matiz. Es que el domingo por la tarde, el periodista Juan Etchegoyen aseguró haber hablado con el ex rugbier, quien le habría confirmado que fue él quien decidió terminar la relación. Haciéndose eco de esta declaración, la humorista se expresó en Twitter: “Cosas que pasan”, escribió. Acto seguido, uno de sus seguidores le escribió: “Triste cuando uno sale a ventilar cosas que deben quedar en la pareja o este caso ex pareja.... Lamentable por no decir patético”. A lo que Lizy respondió, sincera: “Jajjaja no se quién es, el Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis”.

La reacción de Lizy Tagliani tras las declaraciones de su ex

La reacción de Lizy Tagliani tras las declaraciones de su ex

Pero todo se volvió más polémico con un comentario que Alturria hizo en Instagram. Todo comenzó cuando una internauta se interesó en el exnovio de la humorista: “Si te gustan estilistas... ¡acá estoy, digo! No tengo la plata de Lizy pero tengo el sentido del humor jajaja”. Sin vueltas, él contestó con una filosa observación: “No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más”. Con este mensaje, dio a entender que habría habido una infidelidad por parte de la conductora de Trato hecho (Telefe). En este contexto, Teleshow fue a buscar la palabra de Lizy, quien evitó la polémica: “Nada para decir, lo mío termino con mi posteo y su contestación, me quedo con eso”.

Leo Alturria dio a entender que Lizy Tagliani le fue infiel

Por el momento, ella prefirió desdramatizar y tomárselo con humor en las redes, en donde bautizó esta polémica como “Lizy Gate”, haciendo referencia al nombre que le habían puesto a la crisis que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi cuando salieron a la luz los chats entre el futbolista y Eugenia La China Suárez.

SEGUIR LEYENDO: