El gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi en medio de rumores de crisis y a la espera de un comunicado oficial

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar pronto”, dijo Natacha Eguía, amiga de Wanda Nara y Mauro Icardi y la única que se expresó hasta el momento en medio de nuevos rumores de crisis matrimonial entre la pareja. Todo comenzó el sábado pasado cuando el futbolista del PSG primero dejó de seguir a su esposa, luego de que ella había salido a comer con su amiga y su estilista Kennys Palacios, y más tarde directamente eligió cerrar su perfil de Instagram.

Algo que ya había hecho anteriormente cuando estuvieron separados en octubre pasado cuando ella se quiso divorciar luego de haber descubierto primero llamadas y mensajes con Eugenia la China Suárez y más tarde confirmó que su marido había tenido un encuentro en un hotel de París, reserva que él mismo había hecho usando el nombre de un polista. Por caso, su cuñado Jakob Von Plessen -pareja de Zaira Nara- fue cómplice ya que acompañó al jugador mientras que la empresaria y su hermana habían viajado a Milán para asistir a la Semana de la moda.

Luego de una crisis e intento de divorcio, la pareja decidió apostar a su matrimonio y a la familia que formaron y cuando parecía que había vuelto a la normalidad, surgieron nuevas versiones de escándalo. Todo salió a la luz cuando Ángel de Brito contó que había recibido un mensaje con un reclamo desde la cuenta de Instagram de Icardi pero el periodista consideró que no era él quien le había escrito. Antes, había interactuado con sus seguidores en la red social y había opinado sobre aquel encuentro entre el futbolista y la China Suárez.

Ángel de Brito mostró el mensaje que recibió desde la cuenta de Instagram de Mauro Icardi

“¿Vos creés que la China e Icardi tuvieron sexo?”, quisieron saber los usuarios. “Obvio”, opinó el ex conductor de LAM generado una inmediata reacción desde París. “Estás tan seguro que es tan obvio? Mmmm.... Preguntá mejor a tus informantes. Te aseguro que NO”, fue el mensaje que recibió desde la cuenta de Icardi. “No estoy seguro. Es una opinión. Sino diría ‘les confirmo’. Sos Mauro o sos Wanda?”, contestó De Brito y no obtuvo más respuestas. Lo que sucedió luego, se sabe: Icardi dejó de seguir a su esposa y dio de baja su perfil en la red social.

Desde entonces, la empresaria evitó expresarse a través de sus redes sociales y se limitó a mostrar cuáles habían sido sus actividades junto a sus hijos: “colegio, fútbol, clases particulares de francés, paseo, piscina, juegos, baño, cena a las 20 horas”, enumeró y aclaró que todo era “por cinco” haciendo referencia a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Pero lo que omitió contar en sus redes sociales es que también asistió a la cancha. El PSG quedó eliminado por penales ante el Niza en los octavos de la Copa de Francia y Wanda Nara estuvo en la platea junto a Valentino. La modelo mostró que estaban dentro de un auto, sin aclarar el destino. Y fue el hijo mayor que tuvo con Maxi López quien se encargó de revelarlo: publicó un video desde la tribuna del estadio.

El gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi en medio de rumores de crisis (Video: Instagram)

Mientras se espera un comunicado oficial por parte de alguno de los protagonistas, se desconoce si Wanda Nara asistió al partido para alentar a su marido o si lo hizo en su rol de representante. Por caso, en Europa comenzaron a sonar las versiones de que el jugador argentino podría abandonar el PSG y ser transferido al Barcelona, de España. De manera tal que la empresaria podría estar a cargo de dichas negociaciones.

Llegado al caso de que se lleve a cabo el pase, Wanda e Icardi no solo deberán expresarse públicamente sobre su situación marital sino que, si llegaran a irse juntos a España, probablemente deban buscar una casa en la ciudad española, así como también un nuevo colegio para sus hijos.

