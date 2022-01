Luis Ventura habló de su vuelta a Intrusos y aclaró cómo es su relación con Flor de la V

En Secretos verdaderos, Luis Ventura habló de su vuelta a Intrusos tras ocho años y de su relación con Flor de la V

El pasado martes en medio del relanzamiento de Intrusos bajo la conducción de Flor de la V, Luis Ventura regresó por un instante al clásico de América luego de ocho años de ausencia. Lo hizo en reemplazo momentáneo de otra histórica integrante del ciclo, Marcela Tauro, quien también había vuelto esta semana pero debió ausentarse por un problema personal. “Me siento raro”; atinó a decir el periodista sobre su retorno que, para colmo, fue bajo la batuta de la actriz, con quien tuvo resonantes cruces en el pasado.

A raíz de ello, mucho se habló de su paso por el programa y de por qué no estará de manera permanente en esta nueva era que se inicia luego de las salidas de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a El Trece. Para evitar todo tipo de malos entendidos, este sábado Ventura se tomó unos instantes al final de su programa Secretos verdaderos para dar su opinión al respecto. “Quiero decirles una cosa, porque en los últimos días he visto algunas versiones: nunca me peleé con Florencia de la V en estos días. Pudimos tener algún desencuentro en otros momentos, en otros tiempos pero hoy por hoy, no”, afirmó el conductor, mirando a cámara con tono serio y alejado de su panel.

El periodista y la actriz durante su reencuentro en Intrusos

A continuación, se refirió a su participación en Intrusos: “Me trataron como un rey, estuve fantástico”; resumió y dejó entrever algunas pistas del futuro: “Intrusos tiene su vida propia y tiene la posibilidad de elegir quiénes deben ser sus columnistas y los periodistas que acompañen a Florencia de la V, que seguramente me abre la puerta todos los días que se pueda generar la posibilidad de visitarla”, expresó Ventura, que actualmente participa de A la tarde, el ciclo que sucede a Intrusos en la grilla vespertina del canal de Palermo. Y por si quedaba alguna duda, repitió su actual vínculo con la actriz: “Nunca una pelea, por lo menos, en estos días. Atrás, puede ser, pero ahora, no”, cerró con un dejo de ironía.

Además de la llegada de Flor De La V a la conducción y el regreso de la histórica Marcela Tauro, el nuevo panel de Intrusos se completa con las panelistas Virginia Gallardo y Maite Peñoñori, que quedaron de la temporada anterior y las incorporaciones de Augusto Tartúfoli y Lucas Bertero. Ante la ausencia de Tauro, el martes hubo que buscar un reemplazo y allí se produjo el retorno de Luis:

Así fue el regreso de Luis Ventura a Intrusos

“Este nuevo Intrusos 2022 no podía recibir a cualquiera. Tenía que venir alguien que conozca la mesa, que sea excelente periodista, que cuide la mesa. La Tauro es difícil de reemplazar. Y dije: ‘Para mí tiene que ser Luis Ventura, me tienen que buscar a Luis Ventura’. Se lo encargué a la producción”, dijo la conductora en el arranque del programa.

“Siento mucha emoción, es como volver a la casita de los viejos”, reveló Ventura, muy contento. “Intrusos marcó un estilo, diferente de hacer periodismo de espectáculos”, explicó el periodista al aire, y también se refirió a sus viejas rencillas con la conductora, que justamente ocurrieron en este ciclo, cuando de la V se acercó furiosa hasta el canal. “Florencia estaba enojadísima. Me decían que quería romper todo. Yo les decía que la hicieran pasar. No sabía que estabas enojada con nosotros, pensamos que era por otro quilombo”, explicó entre risas.

SEGUIR LEYENDO: