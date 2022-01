María Fernanda Callejón fue cuestionada por cómo cría a su hija y explotó: “Miren sus vidas”

La actriz publicó un descargo en su cuenta de Instagram y le dedicó sus palabras a todos aquellos que hicieron comentarios negativos

María Fernanda Callejón roza el millón de seguidores en Instagram, y suele compartir postales de su vida familiar junto su hija, Giovanna, fruto de su matrimonio con Ricky Diotto. Cansada de leer comentarios negativos cada vez que publica fotos de la pequeña de 6 años, decidió alzar la voz en un fuerte descargo, dirigido a todas las mujeres que criticaron su crianza y la acusaron de exponer a la niña. La actriz también le dedicó palabras de aliento a Juana Repetto y Luciana Salazar por haber vivido situaciones similares en las redes sociales.

Sus últimas publicaciones giraban en torno al día de spa que prepararon en su hogar, y a los looks que elije su hija para salir a comer en familia. Histriónica y con alma de artista, la niña también suele bailar los hits del momento y su madre se muestra orgullosa de la creatividad de sus coreografías. Pese a que los posteos reflejaban momentos cotidianos, llamó la atención la cantidad de comentarios negativos que recibió.

“No le roben su infancia, que haga cosas de niñas mejor”; “Es muy pequeña, que viva su niñez normal”; “Me da impresión que la traten como a una mujer”; “Parece una mujer adulta”; “Me da cosita que siempre esté actuando y haciendo cosas de grandes”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron algunas seguidoras. Indignada, Callejón grabó un video en modo selfie para hablarle a todas las usuarias que cuestionaron su maternidad, y explicó: “Algunos me van a decir que por qué gasto energía en contestarles, pero no lo veo así, porque no me mueve el perímetro en lo absoluto esto, porque esperé media vida a mi hija y sé que hago lo mejor que puedo como mamá, pero me parecía importante hacer un llamado a la reflexión”.

María Fernanda Callejón y su hija Giovanna (Foto: Instagram)

“Particularmente en este último posteo no hubo mensajes de hombres, todas las que comentan son de mujeres, y eso me sorprendió mucho”, señaló. “Me pregunto por qué todo es crítica o agresión. ¿Por qué soy famosa? Soy una mujer de oficio y vivo de mi profesión hace 38 años. ¿No tuvieron infancia esas personas?”, continuó. Y enfatizó: “A mi de chiquita me encantaba disfrazarme y actuar a ser más grande, ser dentista, y obvio me quiere imitar. Tiene 6 añitos. No tengo que dar explicaciones”.

También invitó a que aquellos que no se sientan cómodos con su contenido dejen de seguirla en las redes sociales: “Prefiero su silencio y ausencia a que digan cosas equivocadas que además prestan a confusiones innecesarias; yo soy su mamá y por supuesto que la cuido y le enseño valores”. También aseguró que muchos la siguen desde el día en que anunció que estaba en la dulce espera de Giovanna: “La expongo en redes porque a mí el público que me eligió toda la vida empezó a participar conmigo y me acompañó en la lucha por ser mamá, así que hay gente hermosa que siempre tira buena onda”.

La actriz hizo su descargo y habló también sobre las críticas que recibieron otras famosas

“Mi hija vive una infancia hermosa y nadie la obliga a nada, ella elige todo. Yo la filmo, no es que se pone a hacer un TikTok sola. Si ella no tiene ganas no le sacamos fotos, esta descubriendo las redes sociales y le divierte modelar”, aclaró. “Relájense, mujeres. Es muy fácil educar atrás de una pantallita, pero miren sus vidas, y reflexionen ustedes mismas, porque por ahí empieza la cosa”, sentenció. Sobre el final también apoyó a Luciana Salazar -quien también publicó un descargo días atrás cuando una seguidora la acusó de teñirle el cabello a Matilda- y a Juana Repetto, que semanas atrás enfrentó a quienes la criticaron por preparar un helado de leche materna para su hijo Belisario, como método de alivio para el dolor que conlleva el crecimiento de los primeros dientes.

