Brad Pitt habría encontrado nuevamente el amor: quién es la sueca Lykke Li, su nueva novia

Brad Pitt, ¿nuevamente enamorado?

Sin dudas, Brad Pitt se convirtió desde hace ya mucho tiempo en uno de los hombres más atractivos de Hollywood. Y es por eso que todas las noticias que tienen que ver con su corazón siempre están en primera plana. En este sentido, en las últimas horas trascendió que el actor de 58 años estaría comenzando una relación con Lykke Li, una cantante sueca de 35 años que lo habría cautivado, aunque por el momento preferían mantenerlo en secreto.

“Han podido pasar desapercibidos tan fácilmente porque son vecinos”, contó una fuente a Daily Mail, que detalló que ella vive a solo tres minutos en auto de la mansión de Brad, en una lujosa casa que compró en 2018 el productor Jeff Bhasker, su ex y padre de su hija de seis años, Dion. Fue a mediados de 2021 cuando Pitt y Li empezaron a pasar tiempo juntos y, recientemente, fueron vistos en un restaurante. “Era Lykke, estaban cenando juntos”, dijo un testigo al medio británico.

Además de cantante, ella también es compositora y modelo. Sus canciones mezclan elementos del indie pop, dream pop y electrónica. Nacida en la ciudad de Ystad, en el sur de Suecia, también vivió parte de su infancia en Estocolmo, Portugal, Marruecos, Nepal y la India, hasta que a los 19 se instaló en Brooklyn (Nueva York). Sin embargo, ahora eligió Los Ángeles para instalarse definitivamente. En 2008, debutó con su primer álbum de estudio, Youth Novels, y más tarde siguieron Wounded Rhymes (2011), I Never Learn (2014) y So Sad So Sexy (2018).

Lykke Li, la cantante sueca que habría cautivado a Brad Pitt

Cabe recordar que a fines de octubre, el ex de Angelina Jolie había sido visto en el Bel Air Hotel con la ex esposa de Jack Osbourne, Lisa Stelly. “Entraron rápidamente y se sentaron en un reservado privado en la parte de atrás, así que solo pude echar un vistazo rápido”, había dicho en esa oportunidad un informante.

La última relación conocida de Pitt fue con la modelo alemana Nicole Poturalski. La pareja se había conocido en una fiesta después del estreno en Berlín en agosto de 2019 de la película “Once Upon a Time in Hollywood”. Fueron vistos por primera vez en el aeropuerto Le Castellet en Francia. La relación con Poturalski generó controversia ya que la mujer estaba casada y tenía un matrimonio “abierto”. El romance terminó tres meses más tarde.

En cuanto a la ex esposa de Pitt, Angelina mantuvo varios encuentros con su primer ex marido a principios de octubre. Fueron fotografiados en una cita en Los Ángeles. No es la primera vez de este año que comparten tiempo juntos. Jolie fue vista entrando sola al apartamento de Miller en Nueva York en el mes de junio.

Por otra parte, en noviembre trascendió que la ex Maléfica se borró un tatuaje dedicado a Brad. La actriz tenía grabadas en su brazo izquierdo las coordenadas del lugar de nacimiento de su ex marido y, mientras lucha en los tribunales por la custodia de cinco de sus seis hijos, lo eliminó, aunque la marca aún dejó algún rastro en la piel. Se desconoce si en realidad lo removió con algún procedimiento estético -el láser suele ser el más común-, o si ha decidido taparlo con maquillaje. Ahora bien lo que demuestra es que no quiere que se vea prácticamente nada en memoria del vínculo que tuvo con Pitt.

