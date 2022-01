La estafa millonaria a Karina Jelinek: la modelo se quedó sin sus ahorros y peligra su plan de ser mamá

Karina Jelinek fue víctima de una estafa

Karina Jelinek está pasando por un momento difícil: fue víctima de una estafa millonaria. Un hombre le robó sus ahorros, unos 200 mil dólares y algunas joyas. La modelo planeaba utilizar ese dinero, que es el fruto de su trabajo durante dos décadas, para subrogar un vientre en los Estados Unidos y así poder cumplir su sueño de ser mamá y tener una familia.

Su abogada, Ana Rosenfeld, dio detalles de este problema que entristece a Karina. “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, aseguró la letrada en el ciclo A la tarde (América).

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco aseguraron que la modelo le entregó sus ahorros a este hombre, de quien tenía una gran confianza, para que los tuviera en una caja de seguridad. Desde hace un año, ella le viene reclamando que le devuelva el dinero, pero hasta el momento no logró recuperarlo. Al parecer esta persona le habría blanqueado que ya no tiene esos dólares.

Karina Jelinek sufrió una estafa por una persona de confianza

Este supuesto estafador le habría prometido a Jelinek que invertiría su dinero, pero algo salió mal y nunca se lo devolvió. Rosenfeld explicó que en el caso de no obtener sus ahorros, iniciará una demanda judicial para intentar recuperar esa plata.

Por su parte, la periodista Cora Debarbieri reveló que J.L. son las iniciales del hombre que se apropió del dinero de la modelo. Además, señaló que firmaron un documento en el que consta que la ex de Leo Fariña le entregó sus ahorros.

Desde hace tiempo Karina viene manifestando su deseo de tener un bebé en los medios de comunicación. En el ciclo en PH, Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff la modelo había contado que evaluaba diferentes alternativas: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”.

“Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos...”, había afirmado en el programa Flor de equipo. Luego, en TV Nostra, Rosenfeld dio más precisiones al respecto y señaló que por este motivo su clienta viaja tanto tan seguido a Miami. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, y se mostró esperanzada de cara al futuro. “Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”, aventuró.

La modelo ya estaba en tratativas para subrogar un vientre en Miami, ya que en la Argentina todavía no existe una legislación sobre este tema. Con su amiga Florencia Parise habían planificado criar juntas al bebé. Varios famosos se convirtieron en padres gracias a este método que en los Estados Unidos es muy común. Uno de los primeros en hacerlo fue Ricardo Fort, quien se convirtió en papá de Marta y Felipe. También siguieron este camino Flavio Mendoza, Luciana Salazar y Marley.





